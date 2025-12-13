倫敦隨地可見「亂吐檳榔汁」超嚴重！商家制止還被罵 議會籲全面禁售

英國倫敦西部布倫特區（Brent）近年面臨日益嚴重的檳榔吐痰問題。（圖／翻攝自布倫特區議會X）

英國倫敦西部布倫特區（Brent）近年面臨日益嚴重的檳榔吐痰問題，街道、牆面與公共設施遍布難以清除的鏽紅色污漬，當地居民與商家不堪其擾。區議會表示，僅靠地方執法已無法有效遏止情況，正呼籲中央政府緊急立法，禁止銷售含檳榔子或菸草的檳榔產品。

根據《地鐵報》報導，在溫布利（Wembley）一帶的商業街，垃圾桶、路燈桿、電箱及粉刷過的白牆上，隨處可見因隨地吐出檳榔汁所留下的暗紅色痕跡。當地商家指出，幾乎每天早晨都需花上數小時清理污漬，卻仍難以恢復原貌。

當地清潔工表示，這些污漬幾乎無法清除，往往必須使用酸性清潔劑才能勉強去除，「隨著嚼檳榔的人愈來愈多，這份工作簡直成了噩夢，既噁心又不符合公共衛生標準，隨地吐痰本身也構成健康風險。」

在溫布利居住逾20年的居民也直言，情況已「糟糕到令人無法接受」。她表示，自己有時甚至會假裝是市政人員，當場勸阻隨地吐痰的行為。一對在商業街附近經營超市的夫婦也說，他們每天都必須清理店外牆面，還曾因出面制止而遭到辱罵與威脅。

布倫特區議會指出，清理檳榔污漬每年耗費數萬英鎊，且部分損害具有長期性，不僅影響市容，也衝擊公共衛生。議會同時強調，布倫特區頭頸癌的發生率顯著高於全國平均，英格蘭每10萬人約16例，而布倫特則超過90例，檳榔及其相關產品被視為重要風險因素之一。

檳榔通常由檳榔果、檳榔葉、草藥，有時混合菸草製成，既可作為嚼煙，也被當作零食或飯後口氣清新劑，在部分南亞與東南亞社群中具有文化與宗教意義。然而使用者在咀嚼過程中往往會吐出多餘的紅色汁液，造成環境污染。

部分商家反對全面禁令，認為問題只出在少數人身上。一名販售檳榔葉的店主表示，十名使用者中可能僅一人會隨地吐痰，且檳榔在印度教儀式中具有重要地位，「不該因少數人的濫用行為而全面禁止」。

對此，布倫特區議會回應，擬議禁令並非針對特定族群或文化，而是著眼於公共秩序與健康風險。公共領域與執法事務內閣成員克魯帕·謝思（Krupa Sheth）議員表示：「當街道被吐痰污染、人行道受損，公共衛生就會受到威脅。地方政府已用盡現有權力，但國家層級的法律漏洞仍然存在。」

克魯帕強調，議會並非要求禁止單純的檳榔葉，而是禁止含有檳榔子或菸草、對健康與環境造成嚴重危害的產品，「一種會造成如此廣泛傷害的商品，根本不應在我們的商業街上合法銷售。」倫敦布倫特區議會表示，若相關法規未能盡快調整，地方政府將難以獨自承擔檳榔問題帶來的環境與公共衛生成本。



