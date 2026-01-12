倫敦「地鐵無褲日」來了！數百人響應同歡 另類微解放排憂解悶

英國倫敦11號舉辦一年一度的「地鐵無褲日」，數百名通勤族跟遊客無懼低溫，穿著五花八門的內褲搭乘地鐵響應，也讓地鐵出現難得的奇景，甚至有民眾發揮創意，帶著狗狗共襄盛舉。

許多人參加活動，共襄盛舉。圖／美聯社、路透社

就算是週末，倫敦地鐵一如往常川流不息，有人全身包緊緊、有人一身正裝，但是鏡頭往下仔細一瞧，絕大多數人下半身竟然都只穿著內褲。但其他人也沒擺出錯愕表情、沒有尖叫，反而滿是笑容、連連歡呼，因為這是一年一度的「地鐵無褲日」，乘客只要願意都歡迎脫下外褲、來場內在美大比拚，擺拍耍帥也沒問題。

還有人帶著狗狗參加活動。圖／美聯社、路透社

地鐵無褲日最初是美國一位喜劇演員在2002年於紐約發起，為高壓的都市叢林創造一點驚喜，很快就大受歡迎，橫掃全球60多個城市，卻因為新冠疫情停擺，2025年才在倫敦重新登場，登上當地旅遊導覽「必做事項清單」。

地鐵無褲日最初是美國一位喜劇演員在2002年於紐約發起。圖／美聯社、路透社

為了避免引發騷亂，倫敦主辦單位要求民眾進站後才能解放雙腿，也要避免太花俏或暴露的內褲，不過還是有人興奮過頭，聚集車站大廳扭腰擺臀，遭波麗士大人趕進站內。

許多民眾在大廳扭腰擺臀，遭警方趕進車站內。圖／美聯社、路透社

2026年地鐵無褲日訂在1月11號，德國柏林、美國紐約、芝加哥、聖地牙哥都有參與，盼望用獨一無二的另類小確幸，替大家排憂解悶。

