倫敦WTM旅展 首見英超足球員、台式早餐推廣觀光

（中央社記者陳韻聿倫敦7日專電）全球前3大B2B旅展倫敦「世界旅遊展會」（WTM）6日落幕，今年的台灣館不僅規模超越以往，更首度有英超足球隊員現身「站台」，並舉辦台式早餐會，讓洽談合作的英國業者細細「品味」台灣。

交通部觀光署統計資料顯示，英國是台灣在歐洲地區最大的旅客來源，COVID-19疫情後旅客回流速度穩定上升，今年1月至8月自英國赴台人次總計7萬972人，較去年同期成長14.13%。

倫敦「世界旅遊展會」（World Travel Market, WTM）4日至6日舉行，觀光署率業者團參加。今年的台灣館設計別具巧思，除了以挑高懸掛的布幕呈現台灣山區林相，更將阿里山森林鐵路列車轉化為供業者洽商的半開放式包廂。包廂採溫暖的木色系結構設計，諮詢櫃台還有檜木香氛釋放，營造「大自然沐浴」氛圍。

觀光署駐倫敦辦事處主任林毓珊接受中央社採訪時說，台灣近年推廣永續綠色旅遊、低碳旅行，今年的宣傳延續此一訴求，更導入列車車廂設計，既凸顯台灣的鐵道旅遊，也提升業者洽商的隱密性。

除了展館設計，台灣今年在WTM的行銷策略也有別開生面、較以往「國際化」的作為：省略官式致詞，簡報講求效率及與在地的連結（例如用10英鎊可在台灣品嘗多少美食），並以在倫敦常見的「早餐會」形式，邀請旅行社、航空公司等旅遊相關業者和媒體人士，在輕鬆的氛圍中探索合作可能。邀請英格蘭足球超級聯賽西漢姆聯隊（West Ham United）球員現身推廣台灣旅遊，更一度在現場引發騷動。

英超足球隊員罕見在旅展現身，就是為台灣館宣傳。西漢姆聯隊出動3名球員，在現場與粉絲合影、簽名，展現運動與觀光行銷融合的加乘效果。

長榮航空贊助西漢姆聯隊近8年；長榮英國分公司總經理張璟豪向中央社表示，期待運用球隊人氣，結合台灣觀光元素與長榮的國際服務網，讓更多人有興趣到台灣旅遊，並加深潛在客群對英國與台灣連結的印象。

今年隨團參加WTM的台灣業者中，宏祥旅行社（Edison Tours）有多年海外參展及英國市場經驗。總經理郭岱奇接受中央社採訪時說，參展對業務的幫助很大，能直接與業者建立合作關係。

他說，可明確感受到在COVID-19全球疫情後，英國方面對赴台旅遊的興趣明顯增長。他認為這與疫情期間台灣的國際能見度迅速提升有關。

郭岱奇看好英國赴台旅遊市場成長前景。他說，對英國市場來說，台灣目前仍是相對「有新意」的旅遊目的地，因此業者和消費者對台灣方面規劃的各種旅遊產品都有興趣。

此外，英國是高度國際化的已開發經濟體，蘊含多元客群和多樣旅遊需求。郭岱奇說，台灣因此可繼續強調台灣觀光旅遊資源的多元性，涵蓋自然和人文領域，並持續開發賞鳥、賞花等主題旅遊或「特殊興趣」市場；英國的多元族裔人口結構也值得台灣業者探索商機。

至於英國赴台旅遊的市場特色，郭岱奇指出，英國民眾偏好不超過20人的小團旅行，或是自由行散客，宏祥旅行社也接待過家族旅遊。

他強調，對台灣旅遊業者而言，英國是重要市場，多年來穩居歐洲最大客源之一；透過善用多元行銷管道和資源，可預期英國赴台旅遊人數將持續成長。

林毓珊透露，觀光署駐倫敦辦事處12月將推出全新觀光巴士車體包覆廣告，首度嘗試以插畫風宣傳台灣觀光旅遊，跳脫以往展示觀光影像的作法。

WTM展會期間，台灣另在展場London ExCel新建館區展示台灣觀光主題計程車，規劃的文化體驗和互動遊戲則包括茶藝品茗、互動式古早味戳戳樂抽獎、窗花紋飾木製杯墊與原民服飾編織式書籤製作、中華航空有獎機智問答等，並限時提供台灣啤酒、蘋果西打，以及台灣館附設手搖飲舖供應的飲品。

5日的早餐會現場提供豆漿、飯糰、刈包等台式飲食，來自台灣的「茱蒂口琴樂團」則創意演繹經典台灣民謠及歐洲古典音樂作品。成立於2002年、國際巡演和獲獎經驗豐富的茱蒂口琴樂團採全口琴編制，為世界少見。（編輯：唐聲揚）1141107