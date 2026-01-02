值勤不是免死金牌！中和警左轉未禮讓嗆聲 慘吃罰單還遭處分

中和分局交通分隊一名警員日前路口左轉未禮讓直行車遭喇叭示警，竟攔下對方駕駛理論，在網路上引起爭議。（翻攝Threads@tony080469）

新北市中和區近日發生一起警民行車糾紛，一名交通分隊警員騎乘警用重機前往處理事故途中，行經路口左轉時未禮讓直行車輛，遭對方按喇叭示警，隨後攔下駕駛理論，以「我在值勤」回應，引發爭議。事後中和分局調查認定，該員警當時未依規定開啟警示燈與警笛，依法不具優先通行權，已開單告發並給予行政處分。

回顧案件，事件發生在12月29日下午3時16分，地點位於中和區安平路與宜安路口。當時綠燈亮起，車輛依序起步，一輛白色自小客車直行通過路口時，一名許姓警員自對向騎乘警用重機欲左轉，雙方距離接近，駕駛隨即按鳴喇叭示警，未釀成事故。

只是按喇叭提醒 卻被攔車理論？

行車紀錄器畫面顯示，許姓警員隨後停車上前詢問駕駛「怎麼了」「有影響到你嗎」，駕駛回應沒有影響，並表示自己是直行車輛。過程中，警員提到「直行車要讓轉彎車是禮儀」「我在值勤，你是不是要禮讓員警」，駕駛則回應警員並未鳴笛或開啟警示燈。雙方因路權認知不同，當場發生口角。

影片曝光後，駕駛將畫面上傳至社群平台Threads，引發網友熱議，不少人質疑員警未依交通規定行駛，卻攔車理論，相關言行是否妥當。

警方有優先路權嗎？關鍵在「有沒有鳴笛、亮燈」

對此，中和分局主動展開調查，確認許姓警員當時確實接獲指令，前往處理大勇街29巷一處交通事故，過程中並未開啟警示燈或鳴警笛，依法不具備優先通行權，仍須遵守一般道路交通規則。

中和分局表示，已依《道路交通管理處罰條例》第48條，針對其左轉未禮讓直行車行為開單告發；另就其情緒失控、言行不當部分，已給予行政處分，並將該員警調離原轄區。分局強調，執勤人員即便在公務途中，也必須依法行車，並注意與民眾互動的言行分寸。

