「值勤睡著」被抓包！ 成功嶺上兵通宵電玩遭軍法起訴

成功嶺站哨上兵因通宵打遊戲值勤睡著依軍法起訴。（示意圖，資料照）

台中一名陸軍302旅上兵龍姓男子，去年9月於成功嶺營區值勤時因前一晚通宵玩線上遊戲，導致凌晨執勤期間疲憊不堪，竟在站哨時睡著。旅長查哨時發現其未盡職責，隨即移送偵辦。台中地檢署依《陸海空軍刑法》衛兵哨兵廢弛職務罪起訴。

台中一名龍姓男子為陸軍302旅上兵，去年9月4日凌晨在成功嶺營區擔任站哨勤務時，因前一天休假期間熬夜玩線上遊戲，導致值勤時精神不濟，當天凌晨4時50分左右，他在查哨官巡查後便盤腿坐在崗哨旁的摺疊桌上，隨即陷入睡眠明顯廢弛職務。

清晨5時7分旅長親自查哨時發現龍男睡著，立即通報並由台中憲兵隊移送偵辦，台中地檢署調查後認定，龍男在擔任成功嶺三號門衛哨的哨長期間未履行安全維護責任，已構成《陸海空軍刑法》衛兵哨兵廢弛職務罪，於日前依法起訴。

檢方指出龍男明知站哨是營區安全防線的關鍵職責，卻因個人行為造成值勤失職，已違反軍中紀律與法令規定，案件目前仍待法院審理。





