值勤警低頭滑手機無視違規遭質疑！ 警方：失職將處分

高雄市 / 綜合報導

高雄有民眾，14日在燕巢區旗楠路與中正路口遇見參與自行車賽的選手們，當時11位單車選手紅燈亮起仍穿越路口，明明有人違規一旁在交管的警察並沒有攔阻還低頭滑手機，按照規定即使活動有申請路權，賽程途中仍不能闖燈，活動單位也澄清，事前有要求參賽者遵守交通規則。而PO網的畫面被民眾質疑，警察形同裝飾，針對這點警方致歉坦承員警有失職將予以行政處分。

單車騎士一輛接一輛奮力往前騎，可是仔細算一下前前後後11輛單車浩浩蕩蕩穿過路口，當時路口亮起紅燈，單車選手竟然一輛接一輛闖紅燈，一旁的交管員警還在低頭滑手機似乎沒發現，目擊騎士VS.值勤員警(聲源)說：「(騎單車可以闖紅燈嗎)，單車嗎，(對)，它有申請路權，(有申請路權就能闖紅燈喔)。」

廣告 廣告

騎士看不下去上前問了警方得到答案是車隊「有申請路權」，騎士好傻眼繼續追問，目擊騎士VS.值勤員警(聲源)說：「基本上不行，基本上沒有管制，(有點奇怪)基本上沒有管制就不行。」警方鬆口申請路權也不能闖紅燈，但還是沒發現剛剛有11輛單車闖燈呼嘯而過。

民眾說：「(會覺得警察離譜嗎)太離譜。」、「危險，因為我遇到的自行車就算沒比賽，紅燈也沒在停都會闖燈，在哪個路口，我遇到都這樣沒在停。」影片拍攝時間是14日，當時參與挑戰賽的單車選手行經燕巢區旗楠路與中正路口，違規闖燈警方卻沒有阻止，引起民眾質「你們是裝飾品」嗎。

仁武分局督察組吳政芳說：「自行車選手闖紅燈，值勤員警未有積極制止，及取締作為，將予以行政處分並加強執勤教育訓練。」儘管車隊有申請路權，但沒有管制還是得遵守交通規則，否則就是違規，而主辦單位也回應活動前有向選手們宣導要遵守交通規則，沒想到還是鬧出爭議。

原始連結







更多華視新聞報導

員警騎車滑手機挨轟帶頭違規 警方：值勤無禁用

剩2年退役！上士酒駕自撞燈桿 可能面臨撤職處分

高雄自行車賽選手闖紅燈 警滑手機未取締遭認失職

