假中鋼投資騙很大！超揚被冒名吸人血汗錢 官方已報警：全部都是詐騙！

詐騙集團冒名超揚公司到處誘騙民眾匯款、血汗錢被洗光。官方急澄清：這些全都是詐騙。圖／中盈投資

由中鋼集團與遠東集團共同投資的中盈投資開發股份有限公司，近日緊急對外發布重大警告。旗下管理顧問公司代管的超揚公司，遭詐騙集團盯上，冒名在網路上瘋狂招攬投資人。詐騙手法不僅偽裝專業、層層包裝，讓不少毫無戒心的民眾以為遇到「官方投資機會」，結果一步步掉入匯款陷阱，已陸續傳出受害案例，騙走受害人辛辛苦苦存下來的金錢。

中盈公司表示，詐騙集團利用「假超揚公司投資團隊」四處散布虛假資訊，一時間讓一般民眾難以辨識。他們假裝能分析盤勢、假開投資講座、假釋出內部祕密名單，甚至連假新聞都能做得栩栩如生。外表看起來像專業團隊，骨子裡卻是赤裸裸的騙局。中盈公司整理近期最常見的詐騙招術：

（1）用「免費新書」如《台積電張忠謀自傳》當誘餌，假冒超揚名義拉人進群，甚至宣稱掌握主力操盤。

（2）假借集團內「高瑞公司」之名，誘導投資虛擬貨幣（如泰達幣）。

（3）冒用「運盈公司」與「運鴻公司」名義，誘導下載APP，宣稱「一次中籤幾百張」。

（4）以數據分析師或其他名號嫁接本公司網頁圖片，成立詐騙群組，試圖以本公司名義，於非公開網站進行業務招攬，誘騙投資人進行投資。

（5）在FB聲稱本公司員工進行詐騙行為。

然而，這些詐騙內容看似專業，實際上全部都是假的。超揚公司並非金管會核准的「證券投資顧問業」，根本無權提供投資建議，也不能代操、報明牌、收入會費或要求匯款。凡是遇到這類招攬，百分之百是詐騙。

中盈公司進一步提醒，超揚公司不是證券商、期貨商，也不是投信投顧業者，沒有任何對外招募投資人的業務。只要看到「超揚公司APP」、「超揚Line群」、「超揚投資課程」等字眼，不論做得多精美、多官方，全部都是假冒的。

面對詐騙集團屢屢利用公司名義行騙，甚至害民眾血汗錢就此消失，超揚公司已正式向警方報案，並全力配合調查。同時，也會對涉案人員提出民刑事追訴，絕不手軟。中盈公司強調：「這不只是保護公司名譽，更是要阻止更多無辜民眾受害。」

中盈公司呼籲，若收到任何投資邀約，不論是Line、FB、APP或網站廣告，都務必提高警覺。民眾可透過金管會「防範非法證券期貨業宣導專區」查證，或直接撥打165反詐騙專線尋求協助。避免因一句「這機會只有你知道」或「內線絕不外流」而讓自己辛苦賺來的錢瞬間化為烏有。



