假交友真詐財！台中銀樓小開被騙5000萬 車手第8次取款被逮

【記者鮮明／台中報導】台中市1名45歲的銀樓小開在臉書認識1名女網友，對方每天噓寒問暖佯稱付錢才能見面，並誘導小開拿錢出來投資，小開在短短1個月內以面交及匯款方式交付近5千萬元，直到家人發現有異才報案。警方逮捕1名出面取款的鄭姓車手，他已是第8次向小開取款，依詐欺等罪送辦。

警方調查，這名家中開金飾店的富二代，個性單純，45歲仍未婚，過去也沒有交過女友，平時在家中幫忙，也缺乏社會經驗，家人帶著他來報案時，小開仍一臉輕鬆，看起來一點都不緊張。警方聽他說被騙了將近5千萬元，原本還存疑，懷疑是否另有隱情，後來清查發現才證實確有其事。

被害人去年9月初在臉書1名女網友，雙方進一步以TG聊天，女網友每天對他噓寒問暖，佯稱要交付款項才能見，並誘導他投資黃金、股票等標的，獲利豐厚。被害人深信不疑，陸續透過面交及匯款等方式交付款項。

詐騙集團指派車手面交取款時，均假冒投資公司專員，配戴偽造工作證，使被害人不疑有他，多次當面交付300萬至500萬元不等之高額現金，前後共交付10多次，被騙金額近5千萬元，直至家屬察覺財務狀況異常，驚覺遭詐才向警方報案。

台中市刑大偵三隊獲報後立即組成專案小組，利用鄭姓車手（46歲）再次出面向被害人拿取1筆450萬元款項的機會，上前圍捕，不料，體型壯碩的鄭男奮力抵抗，員警使出大外割將他制伏，成功攔阻450萬元，並在他隨身背包內發現假公司收據、合約書及工作證等犯罪工具。

鄭男供稱是第8次向這名被害人取款，只是聽指示取款；全案依詐欺及洗錢防制條例等罪移送台中地檢署偵辦，經檢察官聲押獲准後，再陸續查獲其他車手同夥，持續偵辦中。

台中市刑大大隊長紀延熹表示，打擊詐欺為警方當前重點工作，假交友、真詐財之詐騙案件層出不窮，提醒民眾於網路交友時，談及賺錢機會及投資等話題，務必謹慎、切勿上當；於網友提出金錢要求時，千萬不要匯款或借款。警政署打詐儀錶板每日均有公布全台詐騙手法及案例，如發現可疑詐欺情事，請立即撥打165反詐騙專線加強求證，警方將持續強化查緝行動，全面遏止詐欺犯罪，確保民眾財產安全。

警方將鄭姓車手壓制在地上。民眾提供

