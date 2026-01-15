假交友真詐財 警大外割面交車手攔截450萬元

cnews204260115a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

假交友結合假投資詐騙手法層出不窮。台中市刑事警察大隊，近期就偵破一起將近5000萬元的鉅額詐欺案。台中刑大表示，1名45歲銀樓小開於去年9月初，遭詐騙集團以「假交友」方式搭訕，再佯稱須交款才能與女生見面，另外還誘導他入金投資，聲稱付款後仍可取回等。被害人在話術誘騙下深信不疑，前後陸續面交及匯款了10餘次。家屬察覺不對報警求助，員警循線成功誘捕46歲鄭姓面交車手。

警方調查，詐騙集團分工細膩，先透過網路社群軟體，張貼交友訊息，以「假交友」方式，取得聯繫被害人，噓寒問暖取得信任後，再以「假投資」手法進行詐騙，而且詐團指派車手面交取款時，都假冒投資公司專員，配戴偽造工作證，使被害人不疑有他，多次當面交付新台幣300萬至500萬元不等的高額現金，直至家屬察覺財務狀況異常，驚覺遭詐才向警方報案。

cnews204260115a02

警方表示，獲報後立即組成專案小組，發現詐騙集團仍持續聯繫被害人，為阻卻被害人繼續遭詐財損，專案小組於交款地點，提前部署警力埋伏守候，趁詐騙車手再次現身取款，迅速封鎖去路。但鄭姓車手仍奮力抵抗，員警立刻以大外割警技，順利壓制體格壯碩的鄭嫌，成功攔阻了新台幣450萬元。另外也於犯嫌隨身背包內，搜索發現假公司收據、合約書及工作證等犯罪工具。

台中刑大表示，全案依涉詐欺及洗錢防制條例等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦，也已起訴在案。刑事警察大隊大隊長紀延熹表示，打擊詐欺為警方當前重點工作，假交友、真詐財的詐騙案件層出不窮。提醒民眾，網路交友時，談及賺錢機會及投資等話題，務必謹慎、切勿上當。尤其網友提出金錢要求時，千萬不要匯款或借款。

照片來源：台中市警方提供

