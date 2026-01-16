「假交友真詐財」面交轉帳20次 中年男子遭騙近5000萬見不到「女網友」

員警施以大外割之技，順利壓制該名體格壯碩之犯嫌。（翻攝畫面）

台中一名50餘歲的柯先生透過臉書交友，結識「財務長-陳爽」，陳爽稱須交付款項始可與女生見面，且投資付款後可以取回等語，柯依指示從去年10月10日起至同年10月27日間陸續面交16次、轉帳2次，共計交付新台幣4,958萬5,209元，還是見不到女生一面。家屬查有異，勸柯報警，台中市警刑事警察大隊趁車手前往取錢，將鄭姓車手逮獲，台中地檢署依詐欺罪聲押鄭男、偵結起訴。檢警呼籲假交友結合假投資詐騙手法層出不窮，民眾不可不慎！

台中市政府警察局刑事警察大隊近期偵破一起鉅額詐欺案，一名被害人柯男於114年9月初，遭詐騙集團以「假交友」方式搭訕後，佯稱須交付款項始可與女生見面，另誘導渠入金投資，並表示付款後仍可取回等語取信被害人。該詐騙集團分工細膩，先透過網路社群軟體張貼交友訊息，以「假交友」方式取得聯繫被害人，經噓寒問暖取得信任後，再以「假投資」之手法進行詐騙，且該集團指派車手面交取款時，均假冒投資公司專員，配戴偽造工作證，使被害人不疑有他，多次當面交付新台幣300萬至500萬元不等之高額現金，直至家屬察覺財務狀況異常，驚覺遭詐才向警方報案。

警方獲報後立即組成專案小組，發現詐騙集團仍持續聯繫被害人實施詐術，專案小組於交付款項地點妥適部署警力，趁詐騙車手再次現身取款之際，迅速封鎖去路，惟該名車手鄭男仍奮力抵抗，經員警施以大外割之警技，順利壓制該名體格壯碩之犯嫌，成功攔阻新臺幣450萬元，並於犯嫌隨身背包內搜索發現假公司收據、合約書及工作證等犯罪工具。全案依涉詐欺及洗錢防制條例等罪送您檢方偵辦。

台中市政府警察局刑事警察大隊大隊長紀延熹表示，假交友、真詐財之詐騙案件層出不窮，提醒民眾於網路交友時，談及賺錢機會及投資等話題，務必謹慎、切勿上當；於網友提出金錢要求時，千萬不要匯款或借款。警政署打詐儀錶板每日均有公布全臺詐騙手法及案例，如發現可疑詐欺情事，請立即撥打165反詐騙專線加強求證，警方將持續強化查緝行動。

