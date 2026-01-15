假交友詐騙近5000萬元 台中警逮車手移送檢起訴

（中央社記者郝雪卿台中15日電）有被害人去年遭假交友方式搭訕後，多次面交及匯款近新台幣5000萬元，直至家屬驚覺被詐報案。台中市警方今天說，趁車手再次現身取款時壓制，全案移送檢方偵辦，檢方也已起訴。

根據台中市政府警察局刑事警察大隊說明，被害人遭詐騙集團以「假交友」方式搭訕後，佯稱須交付款項始可與女生見面，並誘導被害人入金投資，還稱付款後仍可取回等取信被害人，致被害人深信不疑，前後陸續面交及匯款10餘次，遭詐騙金額達近5000萬元。

警方表示，詐騙集團分工細膩，透過社群軟體張貼交友訊息，以「假交友」方式取得聯繫被害人，經噓寒問暖取得信任後，再以「假投資」手法詐騙，且集團指派車手面交取款時，配戴偽造工作證假冒投資公司專員，使被害人不疑有他，多次當面交付300萬元到500萬元不等現金，直至家屬察覺財務狀況異常，驚覺遭詐報案。

警方獲報立即組專案小組，發現詐騙集團仍持續詐騙被害人，於交付款項地點部署警力埋伏，趁體格壯碩車手再次現身取款時，迅速封鎖去路，車手雖抵抗，仍遭員警奮力壓制，成功攔阻450萬元再被詐，並於犯嫌背包內搜索發現假公司收據、合約書及工作證等犯罪工具。

全案依詐欺犯罪危害防制條例等移請台灣台中地方檢察署偵辦並已起訴。（編輯：李明宗）1150115