假交友詐騙近5000萬元 台中警逮車手移送檢起訴

台中市有民眾遭假交友真詐財方式陸續被騙近五千萬元，警方攔下準備交付的四百五十萬元，同時查扣偽造投資公司工作證等犯案工具。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

四十五歲銀樓小開未婚，日前在Telegram上結識女網友，對方以「付費就能見面」為誘因，進一步包裝成投資機會，讓他短短一個月內多次面交鉅額現金，甚至變賣家中黃金、動用店內預備金籌錢交付近五千萬，直到家人察覺金流異常報案，台中市警方十五日說，警方除緊急攔下四百五十萬現金並逮捕鄭姓車手收押，全案移送檢方偵辦，檢方也已起訴。

台中市警察局刑事警察大隊偵三隊長杜旻信指出，被害人遭詐騙集團以「假交友」方式搭訕後，佯稱須交付款項始可與女生見面，並誘導被害人入金投資，還稱付款後仍可取回等取信被害人，致被害人深信不疑，前後陸續面交及匯款十餘次，遭詐騙金額達近五千萬元。

警方表示，詐騙集團分工細膩，透過社群軟體張貼交友訊息，以「假交友」方式取得聯繫被害人，經噓寒問暖取得信任後，再以「假投資」手法詐騙，且集團指派車手面交取款時，配戴偽造工作證假冒投資公司專員，使被害人不疑有他，多次當面交付三百萬元到五百萬元不等現金，直至家屬察覺財務狀況異常，驚覺遭詐報案。

警方獲報立即組專案小組，發現詐騙集團仍持續詐騙被害人，於交付款項地點部署警力埋伏，趁體格壯碩車手再次現身取款時，迅速封鎖去路，車手雖抵抗，仍遭員警奮力壓制，成功攔阻四百五十萬元再被詐，並於犯嫌背包內搜索發現假公司收據、合約書及工作證等犯罪工具。

全案依詐欺犯罪危害防制條例等移請台中地方檢察署偵辦並已起訴，另專案小組向上追查，目前已查出七名共犯，持續偵辦中。