「假交友」真詐財！ 萬華警銀聯手阻詐守住婦人積蓄

【警政時報 趙靜姸／臺北報導】臺北市萬華區一名林姓婦人（50年次）日前前往郵局臨櫃提領新臺幣5萬元，向行員表示款項欲提供給一名居住在國外的男性友人使用。行員察覺說詞可疑，立即進行關懷提問並通報警方到場協助，成功攔阻一起疑似「假交友」詐騙案件。

員警獲報後前往現場勸導民眾此為詐騙。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

萬華分局青年路派出所警員李春霖、吳源智接獲通報後趕赴現場關心，詢問提款用途時，林女一度改口稱現金是為購買家具所用。警方進一步關懷詢問家屬是否知情、家具種類與購買計畫，林女見無法自圓其說，才坦承實際用途為協助一名素未謀面的外國男性友人購買房產。

警方隨即向林女說明近年常見的「假交友、真詐財」詐騙手法，並舉例說明詐騙集團常以感情培養為誘因，進而要求金錢支援。林女聽後驚覺事有蹊蹺，立即打消提款念頭，成功避免財務損失，並對警方與郵局行員的即時關懷與協助表達由衷感謝。

萬華分局青年路派出所警員吳源智（左）、李春霖（右）。（圖／記者 趙靜姸翻攝）

萬華分局呼籲，詐騙手法不斷翻新，網路交友務必提高警覺，切勿因情感因素而貿然匯款或交付現金。民眾如遇可疑情況，應牢記「一聽、二掛、三查證」原則，並可撥打165反詐騙專線或110報案電話，即時查證，守護自身財產安全。

