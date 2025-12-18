假交易侵吞佶城1.9億 神鬼女會計起訴求刑12年

〔記者王定傳／台北報導〕鬆緊帶進出口商「佶城實業」公司女會計主管吳麗卿，與丈夫曾燕鵬等人，涉虛設「佶合利」7家公司，與佶城進行假交易，14年侵吞佶城公司1.9億，逃漏稅935萬多元，吳再以作假帳，透過提領現金、轉匯人頭戶、轉定存外幣帳戶等方式洗錢；台北地檢署今依刑法業務侵占、偽造文書及違反洗錢防制法、稅捐稽徵法等，起訴吳、曾及記帳士黃淑英、人頭公司負責人共8人，並對吳女求刑12年。

檢調調查，佶城實業公司原本是曾家兄弟合資的家族企業，事後因經營起糾紛，雙方互提告訴，本案主嫌吳女是佶城實業公司負責人的大嫂，長期擔任佶城實業會計主管。

檢調發現，吳女涉嫌自從2002年至2014年間，與丈夫曾燕鵬、記帳士黃淑英聯手，虛設「佶合利、耿祥商行、佶聯利、如衣、耿祥、昱宸、曜越」7家公司行號，進行鬆緊帶原物料假交易，侵吞公司1億9376萬餘元。

檢調查出，吳事後為掩飾犯行，以其身兼會計及出納業務機會作假帳，開立不實發票，虛增佶城營業額逾1億8714萬727元，逃漏營業稅935萬7036元，吳另以提領現金、轉匯人頭戶、轉定存外幣帳戶等方式洗錢。

檢方9月間搜索吳女等10人住居所等共11處所，另通知吳女等10人到場查證，訊後聲押禁見吳女，其他人交保。

檢方今將吳女等人起訴，並以吳女犯罪所得高達上億元，造成佶城公司巨額損害，犯後飾詞狡辯，不知悔改，惡性重大，請法院合併量處應執行有期徒刑12年以上，以示懲儆。

