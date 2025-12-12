假交易真借貸！人造纖維公司董座涉洗錢 3百萬元交保

【記者張沛森／桃園報導】國內一家人造纖維公司王姓負責人涉嫌夥同通緝中的林姓同夥以「假交易真借貸」方式借貸近2億元予林實質控制的貿易公司，涉嫌洗錢及背信等，經桃園地檢署指揮台北市調處發動搜索、約談後，今天（12日）諭令3百萬元交保，另2名被告50萬元交保，均限制出境、出海。

桃園地檢署表示，國內一家人造纖維公司涉嫌違反公開發行公司資金貸與規範，利用為林姓男子（通緝中）所實質控制之貿易公司代購原裝骨腿等肉品之虛偽交易，借貸亦為林男實質控制之另家貿易公司近2億元。

案經企業犯罪專組檢察官郭法雲指揮台北市調處偵辦，於昨天持法院核發搜索票執行搜索該人造纖維公司辦公室及王姓負責人（70歲）、林姓董事長女特助（52歲）、貿易公司郭姓登記負責人（49歲）等人處所共6處，並約談被告王姓負責人等5人及證人3人。

王姓負責人等3人經檢察官於今日清晨訊問後，認其等涉犯刑法行使業務登載不實文書、背信、洗錢防制法等罪嫌，罪嫌重大，但無羈押之必要，諭知王姓負責人具保300萬元、限制出境、出海並施以科技設備監控；郭男具保50萬元、限制出境、出海並施以科技設備監控；林姓女特助具保50萬元及其餘被告限制出境、出海。

