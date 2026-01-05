假交易真洗錢 警破三方支付洗錢集團半年金流逾10億元

cnews204260106a10

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市刑事警察大隊偵七隊及金流分析小組，接獲銀行通報發現，有多間公司帳戶成立時間短暫，而且交易金額異常頻繁。台中刑大表示，深入蒐證研判相關人頭公司，可能涉及詐欺、賭博及洗錢等不法行為，聯合第四警分局、南投縣草屯警分局等，組成專案小組追查，時機成熟後兵分多路，循線於台中、彰化、南投、高雄等展開查緝，一舉逮捕陳姓主嫌等21名涉案犯嫌，現場查扣涉案電腦、手機、公司帳戶及現金300餘萬元。

警方調查，洗錢集團透過成立18間人頭公司，組成非法第三方支付公司，負責對接線上博弈，提供線上博弈賭客，出入金儲值服務。若賭客因博弈網站，拒不出金而提告詐欺，使人頭公司帳戶，遭銀行通報警示時，集團即與被害人簽立和解書，佯裝為一般買賣糾紛，以解除帳戶警示狀態。

台中市刑大表示，集團組織分工縝密，為規避銀行通報及警方查緝，除另行成立廣告公司，並配合會計事務所，同時架設完整的人頭公司網站，還建置貨單系統，可自動產生與金額相符的虛假出貨單據，佯裝合法交易供檢警查核，以虛偽文件掩飾洗錢金流，短短半年內，洗錢金額即高達新台幣10億餘元。

警方表示，陳姓主嫌不僅從每筆代收款項中，抽取約2%作為報酬，為提高不法收益，透過熟識友人成立人頭公司，自行組成非法第三方支付公司，並以吉利名號「台灣贏TWW支付」對外運作，相關代收代付佣金全數流入洗錢集團。全案訊後，依詐欺、賭博及洗錢等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，法院已裁定羈押。

台中市刑大大隊長紀延熹呼籲，博弈及詐騙集團，常以高薪、高報酬為誘因，吸收人力。社會新鮮人求職時，切勿因一時貪圖利益而誤入歧途、自毀前程。若發現工作內容疑涉違法，應立即脫離並向警方檢舉。警方也將持續向上溯源，嚴正打擊各類詐欺犯罪，全面查扣不法所得，斬斷犯罪金流，展現守護社會治安的決心。

照片來源：台中市警方提供

