「假交易真洗錢」警破獲非法第三方支付洗錢集團 半年金流逾 10 億元

【警政時報 江雁武／台中報導】臺中市政府警察局刑事警察大隊偵七隊聯合金流分析小組，日前接獲多家銀行通報，發現多間公司帳戶成立時間短暫，卻出現高頻率、大額金流異常情形，疑涉洗錢不法。警方深入蒐證比對後，研判相關帳戶恐與詐欺、線上賭博及洗錢行為有關，隨即報請臺中地方檢察署謝孟芳檢察官指揮偵辦，成立專案小組展開調查。

博弈金流現形！中警破獲洗錢集團，18 間人頭公司全曝光。(圖／記者澄石翻攝)

專案小組由臺中市政府警察局刑事警察大隊會同第四分局、南投縣政府警察局草屯分局等單位，歷經數月縝密追查，掌握完整犯罪事證後，兵分多路同步於臺中、彰化、南投及高雄地區展開搜索行動，一舉查緝陳姓主嫌等 21 名涉案人員到案，並查扣電腦、手機、公司帳戶資料及現金新臺幣 300 餘萬元。

警方調查發現，該集團以成立 18 間人頭公司方式，非法組成第三方支付體系，專門對接線上博弈網站，替賭客提供出入金及儲值服務。當賭客因博弈網站拒不出金而報案，導致人頭公司帳戶遭銀行警示時，集團即與被害人簽立和解書，佯裝為一般商業糾紛，藉此解除帳戶警示狀態，持續進行金流操作。

為規避銀行通報與警方查緝，該集團組織分工縝密，不僅另行成立廣告公司並配合會計事務所，還架設人頭公司官方網站，建置可自動產出虛假出貨單據的貨單系統，製作與金流金額相符的假交易資料，藉由偽造文件掩飾非法洗錢行為。短短半年內，該集團洗錢金額即高達新臺幣 10 億餘元。

陳姓主嫌除從每筆代收款項中抽取約 2% 作為報酬外，更以「台灣贏 TWW 支付」等吉利名號對外營運，藉此擴大非法獲利。全案警詢後，警方依詐欺、賭博及洗錢等罪嫌，將全數犯嫌移送臺中地檢署偵辦，並經法院裁定羈押。

中市警刑大大隊長紀延熹呼籲，詐欺與博弈集團常以高薪、輕鬆賺錢為誘因吸收人力，提醒社會新鮮人求職務必審慎查證，切勿因貪圖小利誤入歧途。警方將持續向上溯源，嚴查非法金流，全力斬斷犯罪鏈條，展現守護社會治安的決心。

