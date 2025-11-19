假交易虛擬幣真搶劫 「台大女博士生」遭搶30萬

新北市 / 綜合報導

三峽警方日前偵破一起虛擬貨幣搶案，一名在台大就讀博士 班 的賴姓女子，透過社群找到虛擬貨幣商，約好14日下午在鶯歌火車站以90萬現金交易泰達幣，沒想到才與對方碰面就遭行搶，警方後續追查發現，搶錢的李姓嫌犯，還有負責接應開車的共犯，另外包括策畫的張姓主嫌，三人通通遭逮。而被搶的被害人，也因為找違法虛擬貨幣商交易，可能涉及洗錢防制法，最後也同樣被移送法辦。

員警VS.張姓嫌犯說：「趴下，趴下，趴下。」大批員警進到住家攻堅，逮補一名張姓主嫌，他被壓制在地一臉茫然，原來他就是策劃虛幣搶案的主謀，員警VS.李姓嫌犯說：「你一直拉扯當然會痛啊。」為了逮捕其它嫌犯，警方大動作南下抓人，男子雙手上銬痛到不斷哀嚎，他就是負責下手行搶的李姓嫌犯。

14日他被同夥接應下車前往停車場，才過沒多久他拔腿狂奔再出現，往設定好的路線死命逃，手上還帶著搶來的幾十萬現金，跑到接應點後上了同輛黑色轎車，最後逃離現場，記者張權說：「當時女子帶著整整90萬的現金，來到這處停車場，要和幣商面交，沒想到卻遭人搶劫，嚇得她立即報警處理。」

搶案發生在14日下午四點多，新北市鶯歌區建國路上，附近就是鶯歌火車站，賴姓被害人是一名台大博士生，他用網路社群聯絡虛擬貨幣商，約好以90萬現金交易虛擬幣，李姓嫌犯上車後假意打了一塊泰達幣，說要驗鈔降低女子戒心卻隨即行搶逃逸，搶走的40萬途中掉了10萬，隨後由劉姓嫌犯接應他還，向警方供稱自己只是白牌車駕駛，企圖製造斷點而案件主謀，張姓主嫌則負責策劃監控，三人最後都在萬華一間刺青店會合分贓。

警方獲報4小時內，先逮到劉姓嫌犯，接著再逮捕到張姓主嫌，還搜到毒品，記者VS.李姓嫌犯說：「才搶到30萬會不會覺得很虧啊，你們這樣是詐團黑吃黑嗎。」而負責搶錢的李姓嫌犯，則在案發四天後在高雄大寮落網，三人通通都是北聯幫成員。

新北市三峽分局偵查隊長顏嘉潁說：「被害人她私下的交易部分，她這個部分已經觸犯洗防法的部分，那我們一樣還是會函送新北地檢署來偵辦。」儘管迅速逮到三名嫌犯，是不是涉及黑吃黑，警方也持續溯源。

