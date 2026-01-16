假交易、真借貸掏空公司2650萬 同開前董座許偉良涉特別背信被起訴

同開科技前董事長許偉良。資料照。呂志明攝



同開科技公司(2023年5月改名隆銘綠能，股票代碼3018)前任董事長許偉良，在任職期間，涉嫌利用假交易，讓公司幫他付了350萬元給板信租賃公司，另外許偉良還以同開科技的名義向昌灝國際建設公司借了2300萬元，錢卻進了私人口袋，台北地檢署調查後認為許偉良等5人涉犯《證券交易法》特別背信罪、《商業會計法》等罪嫌，依法起訴。

北檢查出，號稱是台灣首座智能監獄的法務部矯正署八德外役監獄，2018年9月由啟赫營造股份有限公司以23億7000餘萬元得標，啟赫營造當時為了要完成這項工程，向板信租賃公司借錢，然而做沒多久啟赫營造宣告破產，同開科技旗下的同開營造有意接手，但希望板信租賃的母公司板信商銀能夠開立履約保證，讓同開營造可以接受，因此同開、啟赫、板信3方就進行3方會談。

廣告 廣告

過程中，板信商銀希望許偉良能夠承受啟赫營造的債務，這樣借款就不會成呆帳；許偉良則希望銀行趕快開立履約保證，讓同開儘早接手；啟赫則認為公司已倒了，有人能夠幫公司清償債務，再好不過。

由於啟赫營造尚欠板信2700餘萬，原本打算用已經完工而八德外役監尚未付款的部分做為清償，但這個部分僅有2300多萬，仍不足350餘萬元，許偉良為了要儘快接手，不顧公司質疑，仍決定給付2700萬元，但其中350萬元則由他個人開了面額350萬元的本票支付。

2021年間，板信租賃拿著票向許偉良要錢，許偉良認為他替公司拉到生意為何還要支付這350萬元，就設計一個同開營造與板信租賃的假交易，製造板信有賣東西給同開，板信租賃2名員工為了要拿回350萬元，就拿了不實發票進行核銷。

此外，北檢還查出，2020年間，許偉良利用同開營的名義，向昌灝國際建設公司借款2300萬元，但這筆錢卻流進許偉良的私人口袋。

檢察官調查後認為350萬元的部分，許偉良與時任同開營造董事長溫雅貴、任同開財務長楊樂馨共謀，均涉犯《證券交易法》特別背信罪，另外板信租賃莊姓、陳姓經理人，則涉犯《商業會計法》。另外就2300萬元放到私人口袋的部分，檢察官認為許偉良涉犯《證券交易法》特別背信罪，將5人依法起訴。

更多太報報導

《黑白大廚3》招募啟動 賽制大改競賽規模再度拉高

台中購物節抽千萬好宅 幸運兒花7千元中獎！反應曝光

台美關稅談判出爐！工商協進會拋3建議：加速避稅協定、落實信用保證