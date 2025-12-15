「假人比較多」曹西平拒回演藝圈 發文疑點名女歌手

資深藝人曹西平。(圖／中時新聞網)

66歲資深藝人曹西平近日在臉書發文，語氣直白，對近期的一些工作邀約及圈內人事發表感慨。他在文中寫道：「妳就不要勉強四哥了，祝福妳一切順利，妳可以的請放心，默默的祝福妳，就這樣子了。」文字中透露，對方似乎曾希望他配合上電視或表演活動，但曹西平明確表達不想勉強自己，並帶著些許酸意回應。

曹西平坦言，自己選擇遠離演藝圈，「要上電視要出去表演我早就去了，四哥又不是不紅的藝人，我自己怎麼會不知道，就是想休息，不想接觸演藝圈的人事物，非常不想。」他也直言許多話不好意思說出口，真的有很多看不慣的地方，雖然相信還有好人，不過依比例來說，「假人比較多，醜八怪也不少」語氣中透露對圈內虛偽人事的無奈與警覺，生活態度直接而果決。

對於過往遭遇與人際互動，曹西平也毫不隱藏心聲，「以前很多事情都是在壓抑，現在我不想壓了就這麼簡單，更不想看任何人的臉色討生活，不想了，不要了。」他坦承自己並非刻意刷存在感的人，只是想過得真實，不被虛偽與功利的人事困擾。

曹西平最後也意有所指，似乎點名對方是一位資深女歌手，「祝福妳，妳唱了一輩子了還真是不容易，好好表演回饋愛妳的粉絲，速速！」同時，他也透露自己是會好好記住過往恩怨的人，「好的不太記住，壞的我可記得可清楚啊，我演不出來的。」

