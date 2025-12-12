假代購真借貸 中纖公司負責人300萬元交保 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

上市公司中國人造纖維股份有限公司涉嫌與林姓肉商以「假代購、真借貸」方式，違反違反公開發行公司資金貸與規範，借貸近2億元給林姓肉商，桃園地檢署11日搜索中纖公司辦公室及負責人王貴賢、林姓董事長特助、郭姓貿易公司登記負責人等人處所共6處，並約談王貴賢等5人及證人3人，檢察官偵訊後，諭令王貴賢以300萬元、林姓特助及郭姓負責人各以50萬元交保。

桃檢指出，企業犯罪專組檢察官郭法雲指揮調查局台北市調處偵辦中國人造纖維股份有限公司涉嫌違反公開發行公司資金貸與規範利用為通緝中的林姓肉商所實質控制 之 日曜聯合貿易公司代購原裝骨腿等肉品的虛偽交易，借貸亦為林姓肉商實質控制之興合鑫國際貿易公司新台幣近2億元案件。

廣告 廣告

檢調於11日持法院核發搜索票執行搜索中纖公司辦公室董事長王貴賢、林姓董事長特助、日曜公司登記郭姓負責人等人處所共6處，並約談王貴賢等5人及證人3人。

王貴賢、林姓特助、郭姓負責人經檢察官於今（12）日清晨訊問後，認他們涉犯 刑法之行使業務登載不實文書、背信、商業會計法之不實填製會計憑證、洗錢防制法之洗錢及證券交易法之使公司不利益交易、特別背信等罪嫌，罪嫌重大，但 無羈押之必要，諭知王貴賢具保300萬元、限制出境、出海並施以科技設備監控； 郭姓負責人具保50萬元、限制出境、出海並施以科技設備監控；林姓特助具保50萬元及其餘被告限制出境、出海。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

爭取法庭直播 柯文哲抗告遭高院駁回

亂倒廢油污染基隆河 基檢聲押禁見業者5人獲准

【文章轉載請註明出處】