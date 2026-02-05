假代辦闖部落詐騙 竹縣府籲認明官方

原住民保留地貸款信用保證政策啟動，竹縣府籲族人認明官方管道、慎防代辦詐騙。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府指出，近期卻傳有不肖人士深入新竹縣部落，假借代辦「原住民保留地貸款信用保證」名義，利用族人急需資金心理，收取高額手續費或詐騙個資，對族人財產安全造成風險。縣府強調「政府貸款免代辦」，唯一認明官方輔導窗口，慎防詐騙集團找上門。

竹縣府表示，為協助族人解決原住民保留地因鑑價困難導致難以貸款的問題，原住民族委員會正式啟動「原住民保留地貸款信用保證」政策，自一月十六日起受理申請，由政府提供最高九成五的信用保證並補貼利息，降低族人融資門檻，期能活絡部落經濟、支持族人安心發展。

原住民族行政處長雲天寶指出，近期有自稱代書的不肖人士，深入新竹縣山區部落拜訪，強調可以幫族人代辦貸款，族人險些落入詐騙圈套。因此特別提醒族人，政府推動的貸款政策「不需透過任何代辦」，族人只要循官方管道諮詢與申請，即可獲得完整協助，切勿輕信來路不明的社群貼文或代書廣告。

縣府呼籲族人如有相關需求，唯一認明官方聯繫窗口，確保自身權益與資訊安全，而原民會規劃全國辦理廿二場「原住民保留地貸款信用保證業務」政策說明會，新竹縣將於三月五日上午十時在尖石鄉公所、十四時在五峰鄉公所辦理，歡迎族人踴躍參加，現場將由專人說明申辦流程，並提供諮詢服務。

縣府再次提醒，凡是宣稱「不限信用狀況」、「代辦保證過件」等話術，均具高度詐騙風險，請族人務必提高警覺，並與縣府共同防堵詐騙行為，守護部落與家庭的經濟基礎。