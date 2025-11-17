假代駕真侵犯！汽修男酒後騙女子上樓性侵2次 下場慘了

小花好心載朋友回家反遭性侵。（示意圖／翻攝自pexels）





宜蘭一名女子小花（化名）在KTV參加聚會時認識了從事汽車修理業的阿輝（化名），隔日阿輝飲酒後，發訊息請求小花代駕將他送回家，沒想到回家後卻藉機性侵小花，宜蘭地方法院依強制性交罪判阿輝5年有期徒刑。

根據判決書，去年4月6日凌晨阿輝與小花在KTV相識，兩人交換了聯絡方式之後，阿輝白天傳訊息對她表達關心，聽說小花頭痛後還買止痛藥給小花，表現出的紳士行為讓小花降低戒心。7日晚間阿輝傳訊息給小花表示自己在熱炒店飲酒，請求小花幫阿輝代駕接他回家，小花不疑有他於是同意前往。

小花搭乘計程車到熱炒店，開著阿輝的車載著阿輝以及他乾爹，先將阿輝乾爹送回家後，再載著阿輝回到住處。小花本來想直接搭計程車回家，但阿輝邀請小花上樓喝酒，兩人喝酒期間，阿輝假藉上廁所名義起身，隨後撲倒了小花並使用手指性侵。

事後阿輝逼迫小花走進房間，小花害怕不敢拒絕，還來不及將門關上，阿輝就闖入房間將她撲倒在床，不顧小花掙扎與哭泣，再次用手指與生殖器性侵，且未進行任何保護措施，還造成小花大腿淤青。

法官審理後強調「沒有得到清楚明瞭的同意，就是不同意」，阿輝邀請小花上樓飲酒，不代表小花同意性行為，阿輝犯後並無悔意，相當惡劣，依強制性交罪，處有期徒刑5年。

