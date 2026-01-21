假休息真待命強迫「做功德」！嘉義市消排休息禁離隊 法院打臉：算加班

22名嘉義市消防隊員提告向消防局爭取超勤津貼，獲法院判決勝訴。示意圖／翻攝嘉義市消防局FB

嘉義市22名消防隊員去年集體控訴，指消防局在深夜時段排定隊員休息時間，卻由分隊長口頭告知「休息不得離隊」，還要隨時待命出勤，若出勤未滿1小時則不計發加班費，形同「做功德」。22名打火兄弟在申請核發加班費或補休假遭拒後提起行政訴訟，高雄高等行政法院日前判決消防員勝訴，撤銷嘉義市消防局原處分，要求局方核實計發加班費或給予補休假，狠狠打臉消防局。

林姓等22名消防隊員提告指出，2023年3月至11月間，局方將深夜22時至凌晨6時規劃為休息時間，不計入服勤時數，但各分隊長均有口頭要求隊員不得於休息時間離隊，須待在隊中，一旦警鈴響起，不論是否在休息，都得在120秒內衝出分隊救災。但消防局僅就出勤滿1小時部分計發加班費，若出勤未滿1小時則不計入，形同要求隊員們「做功德」。

隊員認為，勤務分配表有預先安排隊員們各時段（含休息時間）的勤務，當事故發生時情況緊急，局方根本不無可能臨時安排勤務及人力調動，實際上就是要求隊員在休息時間，依照勤務分配表所分派任務緊急出勤，「難道休息時間仍在隊上執行勤務，不算上班嗎？」不料他們前年向消防局申報休息時間的加班費及補休假，卻被無情拒絕，因此提起行政訴訟。

嘉義市消防局挨告後辯稱，休息時間並未限制隊員一定要待在隊上或指定處所，也曾宣導隊員休息時間可以外出，勤務表上的排班只是「救災編組」的預排，並非實際執行職務。局方更強調，消防工作本就有潛在調度的可能性，不能因此就說休息是在上班。

但法官調查發現，嘉義市各消防分隊在深夜為了維持「最低戰力」的人力限制，實際上根本無法容許隊員大規模離隊休息。且根據出勤紀錄，隊員在休息時間離隊的情況「屈指可數」，絕大多數時間都留在隊上待命。

判決指出，局方在未增加人力或調整輪班的情形下，沿用舊表卻編列休息時間，導至「原排定勤務不因休息而取消」，這種做法簡直是「本末倒置」。

法官認定，消防員在休息時間仍受長官監督、無法自主運用時間，依據《勤休實施要點》，應視為服勤時數並核給超勤補償，判將嘉義市消防局原先拒絕隊員申請之原處分撤銷，應依據本件判決意旨重新做出適法處分。



