假供「YouTube免費方案」釣魚 中國詐團盜信用卡遭Google控告

Google母公司Alphabet對涉嫌網路犯罪的中國集團提起訴訟。(路透社)

Google母公司Alphabet昨（17日）對涉嫌網路犯罪的中國集團提起訴訟，指控該組織策劃大規模網路釣魚行動，意圖誘騙美國民眾提供信用卡號碼。

《彭博》引述訴狀指出，Google稱為「達庫拉」（Darcula）的集團，其開發的惡意軟體套件能讓用戶自動發送大量簡訊，並聲稱可提供YouTube Premium等Google服務的免費方案。實際上，這些訊息是在誘使收件者交出金融資訊，讓「達庫拉」（Darcula）集團能夠竊取受害者的資金。

廣告 廣告

訴狀指出，「達庫拉」（Darcula）集團在7個月內已竊取近90萬組信用卡號碼，其中包含4萬筆美國用戶資料，而這套軟體的最新版本還提供一套工具，可運用人工智慧（AI）在幾分鐘內生成任何網站的山寨版。

Google表示，這項詐騙活動一度占所有釣魚簡訊的8成，最高峰時有約600名網路犯罪分子參與，採取法律行動是因為網路犯罪分子利用了Google品牌，迫使Google投入大量資源對抗詐騙行動。截至目前，還無法聯繫到「達庫拉」（Darcula）集團回應此事，訴狀中提及「達庫拉」（Darcula）成員曾使用的Telegram頻道也已不存在。

Google和微軟（Microsoft）等科技業者經常採取此類法律行動，目的是為獲得法院授權查封網路犯罪集團用來從事犯罪活動的網站基礎設施，接管這些網域及其他相關服務有助於瓦解詐騙運作，迫使對方另覓新途徑或放棄詐騙。而Google在今年11月也控告另一個涉嫌網路犯罪的組織，指該團體以未繳過路費或包裹配送失敗為由發送詐騙簡訊。





更多《鏡新聞》報導

加拿大人口見20世紀最大降幅 緊縮移民奏效「留學生簽證再砍半」

傳英特爾最先進製程「採用中國設備」 美議員譴責：威脅國安

美參院通過國防授權法 撥款318億挺台安全、深化無人機與海巡聯防