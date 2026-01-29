假保險吸金 詐團首腦求刑13年

竹聯幫成員張仕霖、天龍堂新莊會長吳昱勲等人假互助之名詐財，3年內吸金2億8153萬餘元，新北地檢署依《銀行法》等罪起訴，並向張仕霖具體求刑13年以上。（本報資料照片）

竹聯幫成員張仕霖、天龍堂新莊會長吳昱勲成立金安保進行龐氏騙局，利用「安心33專案」、「益壽年年專案」等話術招攬被保險公司拒絕的老弱病殘民眾，3年內吸金2億8153萬餘元，今年1月被檢警破獲。新北地檢署考量張仕霖等人假互助之名詐取高額犯罪、欺壓社會弱勢，依《銀行法》等罪起訴，並向張仕霖具體求刑13年以上。

檢方調查，金安保公司由張仕霖擔任負責人、吳昱勲擔任監察人，並找來曾在保險公司工作的丁姓男子擔任執行長，自民國109年起以金安保名義銷售「安心33專案」，誆騙長期臥床或是年事已高的老弱病殘，以每月繳互助費3600元、每年支付1200元年費，繳滿36期後就領10％利息，還可以領身故年利率、意外身亡年利率費等話術誆騙民眾入保，並以業務抽成吸引業務加入。

張仕霖拿錢後，卻把公司帳戶當成私人帳戶使用，把會員入會費與互助金拿去償還債務、信用卡費、買車與精品，吳昱勲則把錢拿去投資；3年後因多位民眾要求解約，張仕霖改稱每月只能有12人解約，要求解約民眾排隊，並另外推出「益壽年年專案」吸金，直到114年8月陸續有民眾因拿不到錢報警。

檢方指摘，張仕霖至今仍未坦承全部犯行，考量他長年假互助之名行詐取欺壓社會弱勢之實，豪奪至少2億元，嚴重影響我國金融秩序，還把錢拿去享受，至今未和被害人和解，態度不佳，依《銀行法》等罪起訴，請求從重判處13年以上有期徒刑。