假修行真性侵！台中神棍58次硬上女信徒下場慘曝

（記者周德瑄／綜合報導）台中一名劉姓男子接手母親創立的佛堂後，假借宗教名義性侵女信徒，長達15年犯行曝光。劉男宣稱可替信徒消災、扭轉因果，誘騙5名女子與其發生性行為共58次。一審判10年，二審認定手段惡劣、危害深遠，改判16年徒刑，全案仍可上訴。

示意圖／劉男利用宗教話術與心理操控，長達15年性侵女信徒，二審認定犯行惡劣，撤銷一審改判16年。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

檢警調查，65歲劉男自2009年起掌管台中「西方如來寺」佛堂，對外宣稱亡母升天成佛，名號為「無量金菩薩」，自己則是能洞悉人心與因果的「老師」。他以人生厄運、疾病、感情受挫為由，對女信徒施加心理壓力，誆稱唯有依指示「修行」才能化解災厄，否則將招致更嚴重的不幸。

多名女信徒在人生低谷求助時，被劉男單獨約談，遭其將性行為包裝成修行必要過程，甚至恐嚇不從將紅顏薄命、家破人亡。為掩飾犯行，劉男還要求部分被害人簽署所謂「性愛同意書」。5名女子因此在佛堂、汽車旅館等地，15年間遭性侵多達58次，長期活在恐懼與羞辱之中。

案件直到其中一名被害人發現自身感情、婚姻與運勢始終未改善，鼓起勇氣報案才曝光。台中地院一審依48個強制性交等罪，合併判處10年徒刑。檢方認為刑度過輕提起上訴，二審法院審酌劉男長期利用宗教話術控制被害人，僅與1人達成調解，撤銷原判決，改判16年徒刑。

