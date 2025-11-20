假借全支付系統更新勿點擊！金管會：內部系統無異常、民眾誤信釣魚網站

全支付近日被詐騙集團盯上，不少用戶因此被盜刷。翻攝全支付臉書



全支付近期再度傳出疑似盜刷事件，金管會今天表示，全支付17日已提報重大偶發事件，目前了解內部系統沒有異常，盜刷主要是使用者與特店的爭議帳款，以及廣發釣魚網站假借系統更新盜刷。金管會強調，業者要提醒使用者防詐意識和詐騙型式。

全支付為台灣電子支付界龍頭，用戶逾674萬人，因用戶和交易頻繁，近期的「疑似盜刷風波」引發外界高度關注。

金管會說明，目前初步了解，盜刷跟內部系統無關；經調查，被盜刷主要有二種類型，一是使用者與特店的爭議帳款為1件，二是不法人士假冒全支付透過釣魚詐騙，假冒全支付系統更新為39件，總計盜刷件數達40件。

廣告 廣告

金管會表示，全支付有通報阻斷網站連結，也提醒使用者要提高警覺。

更多太報報導

輝達預告銷售好到爆、台股暴漲846點！ 0050規模破9千億新高、兆元大關快到了

輝達黃仁勳稱Blackwell 銷售「好到爆炸」! 台積電反彈、台股回神大漲800點 收復兩萬七大關

獨家／Google劍潭新辦公室啟動 ！鄰近英業達廣達「起家厝」風水揭密曝光