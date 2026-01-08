假借性交易實下藥性侵 付假鈔白嫖判九年徒刑

圖說一 昔日網紅房姓男子假借性交易實下藥性侵，還付假鈔白嫖，遭判九年徒刑，房上訴二審駁回。（記者孫義方攝）

台中市房姓男子假性交易暗中下藥性侵女子，事後再以玩具鈔票充當性交易費用企圖蒙混過關。案件經台中地方法院審理後，認定房男涉犯以藥劑強制性交等罪，一審判處有期徒刑九年；房男不服提起上訴，台中高分院審理後，認定原判決認事用法及量刑均無違誤，裁定駁回上訴。

據調查，曾因在夜店炫富、搭訕女性惹禍，除被強逼喝下大桶混酒謝罪外，甚至遭黑幫押往公墓私刑而爆紅的網紅「房董」，沉寂多年後，再度上新聞版面，被控假借性交易名義，將安眠藥摻入飲料迷昏應召女子性侵，還丟下玩具鈔票「白嫖」落跑，如今九年刑期定讞，「房董」將告別江湖閉關思過。

廣告 廣告

判決指出，房男於民國一一一年十二月二十日凌晨，透過通訊軟體LINE聯繫性交易仲介，佯稱願以每五十分鐘七千元價格進行性交易，實際上卻自始無支付費用之意圖。仲介隨後安排代號女子（下稱甲女）於當日凌晨三時許，前往台中市某男士三溫暖與房男會面。

雙方會面後，房男將摻有安眠藥成分「舒樂安定（Estazolam）」的蜂王膠原飲提供給甲女飲用。甲女不疑有他飲用後，逐漸出現頭暈、意識模糊情形，喪失實質反抗能力，房男遂趁機違反其意願，對其為性交行為。

事後，房男將事先準備的千元玩具鈔票及魔術鈔票共十四張，放置在床邊充作性交易費用後離去，藉此詐得原應支付的性交易費用一萬四千元。甲女清醒後感到身體不適，並發現床邊鈔票異常，交由三溫暖櫃檯人員處理，店方發現鈔票為假鈔，且注意甲女精神恍惚、疑似遭下藥，隨即報警。

警方鑑驗現場遺留的蜂王膠原飲空瓶後，確認檢出安眠藥成分。檢方偵辦後，依刑法「以藥劑犯強制性交罪」及「詐欺得利罪」將房男起訴。

一審台中地院審理時，認為甲女指述前後一致，並有飲料鑑驗結果、假鈔鑑定、三溫暖人員證述等多項證據相互補強，足以認定房男確實以藥物使被害人喪失反抗能力後性侵得逞。法院並指出，即便雙方事前存在性交易合意，但被害人於遭下藥後已無法自主決定，行為仍屬嚴重侵害性自主權，依以藥劑犯強制性交罪，判處有期徒刑九年。

房男不服一審判決提起上訴，主張被害人未即時報警、飲料可能遭污染，且性行為係合意進行。二審法院逐一駁斥其說法，認為性侵案件具高度隱密性，被害人延遲報案並不違反常情，且鑑定結果與相關證述已形成完整證據鏈，足以補強被害人指控。台中高分院認定一審判決認事、用法及量刑均無違誤，裁定駁回上訴。