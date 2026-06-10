假借民宿掩護販毒 花蓮警破門逮4人送辦

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（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮警方接獲檢舉，新城鄉大漢村某民宿假借日租套房攬客掩護販毒，經檢方指揮破門搜索，當場查獲正在吸食的毒蟲情侶，並搜出安非他命及依托咪酯菸彈等毒品，共帶回4人送辦。

花蓮縣警察局刑警大隊今天說明，這間違法經營的民宿以日租套房形式對外出租，今年3月初警方接獲情資，民宿員工33歲林姓男子涉嫌販毒，並提供房間給毒蟲吸食，警方報請花蓮地檢署指揮偵辦。

經連日蒐證，刑大專案小組見時機成熟，日前持花蓮地方法院核發的搜索票發動搜索，先在林男身上搜出安非他命1包，隨後在房間內查獲一對正在吸毒的情侶，分別為39歲章男及44歲黃女，並於2人身上起獲安非他命12包及依托咪酯菸彈6顆。

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另外，30歲張姓民宿負責人被搜出持有1顆依托咪酯毒菸彈。警方表示，現場一共查獲安分非他命13包、依托咪酯毒煙彈7顆等證物，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌將林男等4人移送花蓮地檢署偵辦，將持續向上追查毒品上游供應鏈。

花蓮縣警察局長范織坤表示，警方將持續結合安居專案，強力掃毒，呼籲民眾若發現可疑毒品情事，應踴躍向警方檢舉，守護社會安全。（編輯：龍柏安）1150610