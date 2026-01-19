假借河川地種植西瓜侵占國有林木 宜檢起訴蘭陽溪山老鼠集團 25

以劉姓、謝姓男子為首的山老鼠集團，利用人頭以種西瓜名義申請取得蘭陽溪河川土地使用許可，實際上將漂流至該處之紅檜等貴重林木掩埋於西瓜田內，伺機取走變賣，期間還將怪手司機私行拘禁、毆打，宜蘭地檢署日前偵結全案，依侵占漂流物、私行拘禁、違反森林法等罪嫌，起訴這個山老鼠集團18人。

宜檢指出，農業部林業及自然保育署宜蘭分署於113年8月颱風季後，發現多起侵占貴重森林主產物情形，並察覺承租河床的農業使用者似將貴重林木埋藏於河床，且於分署人員前往勘查取回時遭到阻撓，於是向通報請求協助，由專組檢察官林永偵辦。

經檢、警、林等機關全力清查，於114年9月底發動大規模拘提與搜索行動，動員霹靂小組、森林警察等單位，並結合林業專業人員協助鑑識贓木，查扣貴重林木143支，總重約17公噸，市價逾新台幣500萬元，並成功查獲山老鼠集團成員、幕後瓜農金主及多處藏放貴重木之倉庫，澈底瓦解橫行蘭陽溪流域的犯罪組織。

檢警調查，劉姓、謝姓男子假借他人名義，向經濟部水利署第一河川分署申請取得省道台7甲沿線蘭陽溪河川土地使用許可，名義上從事西瓜等農作種植，實際上卻僱用石姓司機操作怪手，將漂流至該處之紅檜等貴重林木掩埋於西瓜田內，伺機取走變賣。

期間劉、謝二人懷疑石姓司機擅自取走其先前掩埋之紅檜，遂由謝男聯繫林姓男子等6人，尋獲石姓司機後將其帶至宜蘭市某處，以私行拘禁、毆打等方式，向其索討36萬元，經石男求饒同意賠償17萬6000元，始獲釋放。

檢察官認定，劉、謝等人涉犯刑法之侵占漂流物、私行拘禁、恐嚇取財、搬運贓物，以及森林法第之加重竊取貴重森林主產物等罪嫌，均依法提起公訴。

宜檢強調，面對日益複雜之國土犯罪態樣，檢察機關將持續深化跨域合作，強化與警政、林業、環保等單位之協作網絡，發揮「司法追訴、還綠於山」之雙重功能，落實「守護山林、生態永續」的司法使命。

照片來源：宜蘭地檢署

