假借神明辦事！女信徒陪男友宮廟參拜 色廟祝手伸進衣服逞慾

記者楊忠翰／台北報導

北市黃姓廟祝對女信徒毛手毛腳遭判10月徒刑。（示意圖，非當事人／資料照）

台北市1名黃姓廟祝，先前在宮廟結識女信徒小萱（化名），他卻假借宗教名義，無視男友就在一旁，仍以清理兩儀為由，兩度對小萱伸出狼爪得逞，事後小萱不甘受辱，對黃男提出告訴；台北地院認為，黃男罪證明確，遂依強制猥褻罪判他10月徒刑，全案仍可上訴。

檢警調查，2024年間，小萱接受男友邀請，一同前往萬華區某宮廟參拜，進而認識擔任廟祝的黃男；隔天，小萱再度陪同男友前往宮廟參拜，並與黃男閒聊家常；孰料，黃男趁機對她毛手毛腳，但小萱疑似過度驚嚇，因此並未做出任何反應。

廣告 廣告

同日晚間時分，小萱在神壇前面打坐，黃男再次悄悄接近，並謊稱自己收到王母娘娘指示，要幫她清理兩儀，進一步打開心中的結，黃男假意要她專心默念神明，自己則趁機將手伸進小萱衣服猥褻得逞。

事後小萱身心受創嚴重，不但變得沉默寡言，對汽車鳴笛聲也毫無反應，甚至無故嫌棄父親，家人察覺她的異狀，遂陪同小萱報案並提告；但小萱身心狀況一直未能好轉，面對法官詢問案情時，還出現發抖、臉紅等反應。

法官認為，黃男身為廟祝，擁有眾多信徒，前來求助者也不少，大多脫不了感情、健康或事業等問題，黃男卻利用信徒的信任，假借神明名義強制猥褻得逞，對小萱造成難以抹滅的傷害，惡行非輕，遂依強制猥褻罪判黃男10月徒刑，全案仍可上訴。

更多三立新聞網報導

塞2萬求輕判！KTV麥克風性侵女網友 他挨告竟提議兩人交往

PTT洩漏公文！全國警嚴抓恐嚇言論？ 刑事局：專案早已執行8天

爆炸巨響後冒黑煙！北市捷運變電站突竄火 外牆被炸凸警消急灌救

好想殺人！2網友留言當殺人犯到處砍 宜蘭警火速逮人送辦

