假借貸、真詐財 嘉縣警強力阻詐成果亮眼

局長李權哲在打擊詐欺犯罪成效破案記者會現場與刑大、各分局主管共同向民眾宣導防詐觀念、提升識詐意識。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣警察局今（30）日舉辦打擊詐欺犯罪成效破案記者會，公布11月份詐欺情勢分析成果，統計今年1至11月全縣共查獲集團性詐欺案件278團、1547人，查扣不法利得總值達2億5654萬餘元，並成功攔阻詐騙案件157件、攔阻金額8742萬餘元，成效較去年同期明顯成長；同時，警方近期接連偵破多起重大詐騙案件，包括不肖人士假冒代書進行不動產借貸詐財，以及以虛擬貨幣投資黃金為名的高額投資詐騙案，成功逮捕多名犯嫌並查扣鉅額不法所得，充分展現嘉義縣警察局打擊詐欺犯罪的決心與具體成效。

嘉縣刑大日前接獲民眾報案，指其於社群平台點擊借貸廣告後，遭詐欺集團假冒代書「小劉」以話術誘騙，要求被害人以不動產作為擔保借款新臺幣200萬元，並另收取高達40萬元的「固定資產留存費」作為手續費，被害人因急需資金而交付款項，事後驚覺有異，遂向警方求助。

警方獲報後立即成立專案小組，經蒐證分析鎖定犯嫌，持搜索票及拘票前往執行逮捕，成功將1名嫌犯查緝到案，並查扣新臺幣10萬元現金及手機等相關證物，警訊後依法移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。

此外，中埔分局亦偵破一起虛擬貨幣投資詐騙案。被害人於通訊軟體IG認識詐騙集團成員，歹徒利用近年貴金屬價格上漲趨勢，慫恿被害人透過購買虛擬貨幣投資黃金買賣以獲取高額報酬，被害人陸續投入資金，總金額高達627萬元，後續欲出金時，歹徒卻以須支付200萬元匯差為由拖延，始驚覺受騙並報警。

警方見被害人仍與詐騙集團保持聯繫，隨即展開誘捕行動，與歹徒相約於便利商店面交款項，當場逮捕前來收款的車手，並查扣贓款70萬元、不法所得1470元、計程車乘車證明2張及工作用手機1支等證物，警訊後依刑法詐欺罪及洗錢防制法移送嘉義地檢署偵辦，並建請羈押。

嘉義縣警察局長李權哲出席主持打擊詐欺犯罪成效破案記者會，說明近期查緝詐欺犯罪成果與，並呼籲民眾提高防詐警覺。(記者張翔翻攝)

嘉義縣警局指出，針對近日傳出不肖人士假借「2026台灣燈會」名義進行徵才詐騙，警方也特別澄清，相關徵才資訊僅會透過「2026台灣燈會官方網站」公告，絕不會要求民眾透過私人社群帳號、不明連結或非官方表單提供個人資料，呼籲民眾切勿輕信來路不明訊息。

嘉義縣警察局長李權哲表示，凡標榜「名額有限」、「快速錄取」、「保證高薪」，卻無法提供正式聯絡方式者，皆為常見詐騙特徵，警方除持續查緝車手、水房並溯源瓦解詐欺集團外，也將深化與金融機構、企業、社團及社區組織合作，整合最新反詐資訊，加強分眾宣導，全力守護縣民財產安全。