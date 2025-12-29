假借T-CERT名義開課收費 消防署嚴正澄清：未委託民間、請勿受騙

不肖人士冒名舉辦T-CERT搜救課程收費1700元，消防署發表聲明未委托民間業者辦理。內政部消防署提供

內政部消防署近日接獲反映，有特定人士於臉書等社群平台張貼「臺灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）」輕型搜救訓練課程資訊，並向民眾收取新臺幣1,700元訓練費用。對此，消防署嚴正澄清，目前所有T-CERT相關培訓，均由消防署及各直轄市、縣（市）消防機關辦理，從未委託任何民間團體或個人開課及收費，呼籲民眾切勿上當受騙。

消防署指出，T-CERT培訓係依據行政院核定的「建置臺灣民間自主緊急應變隊中程計畫（113年至118年）」推動，由消防署統籌規劃訓練方向並指定參訓隊伍，再由各縣市政府消防局實際辦理課程。培訓內容涵蓋基礎防災知識、緊急應變技能及輕型搜救訓練等，目的在於強化整體防救災能量，並非對一般民眾開放報名。

消防署強調，現行制度下，從未授權或委託任何民間機構、團體代辦T-CERT訓練，也不存在向學員收取報名費、訓練費或認證費用的情形。另嚴正澄清，任何民間團體或個人擅自使用「T-CERT」字樣、標誌、LOGO或臂章，皆未經內政部認證，民眾亦不得自行將相關標章標示於服裝、裝備或對外宣傳品上，以免誤導社會大眾。

消防署呼籲，若民眾發現有人或單位假借消防署或T-CERT名義辦理訓練並收取費用，請立即向就近派出所或警察機關報案，或撥打165反詐騙諮詢專線查證。消防署也將持續加強宣導與澄清，提升T-CERT訓練資訊透明度，避免民眾受騙，共同守護全民防救災權益。



