假健康貼文誘導連結 印尼社群平台賭博廣告氾濫

（中央社雅加達16日綜合外電報導）儘管Meta明文禁止相關宣傳，印尼政府也大力打擊線上非法賭博，不肖人士仍利用欺騙性行銷手法在Meta旗下各大社群平台觸及印尼用戶。

法新社調查行動發現，數十則付費賭博廣告偽裝成無害內容，以規避Meta在印尼對這類宣傳的禁令。

在印尼，線上線下賭博及相關宣傳都屬非法行為，但每年仍有數十億美元流入這個產業。

如果Meta未能解決這些違規行為，恐將面臨政府制裁。

這些出現在Meta旗下臉書（Facebook）、Instagram（IG）及Threads平台的貼文，表面上看似宣傳電子遊戲或糖尿病等病症的治療方法，但實際點擊後會將用戶重新導向博弈網站。

在IG看到這類廣告的32歲印尼玩家齊依（Zee）表示：「這現象真的很困擾。」因個人隱私未透露本名的齊依還說：「我懷疑他們鎖定愛玩遊戲的人，因此連小孩都有可能看到這類廣告。」

另一位不願透露全名，自稱「莫里」（Moli）的24歲社群平台用戶表示，她經常檢舉IG上的賭博廣告，但這些廣告總是一再出現。

Meta並未回應法新社的置評請求；不過，法新社提供作為範例的近20則廣告隨後都被移除。

印尼當局表示，他們過去8年已移除超過570萬則與賭博相關的網路內容。警方也在加強執法，去年就逮捕至少85名因宣傳線上賭博的網紅。

懲罰非常嚴厲，包括最高10年的有期徒刑，而賭博行為本身可被處以最高4年的徒刑。

印尼通訊暨數位事務部（Ministry of Communication and Digital Affairs）數位空間官員沙巴爾（Alexander Sabar）告訴法新社，當局會定期要求社群平台下架違規內容，若連續3次警告仍未改善，可能祭出進一步處罰，甚至中止平台存取權。

當局就曾要求TikTok提供資料，調查部分疑似透過直播牟利的網路博弈帳號，但TikTok拒絕配合，因此在10月暫停其營運執照。

法新社在9月至11月間於Meta廣告資料庫（Meta Ad Library）發現數十則活躍的印尼賭博廣告。

其中一些廣告宣稱提供「如何降低糖尿病」的撇步，而另一些則強調不同水果的健康益處。貼文內的印尼文內容表面看似無害，但實際跳轉至一個賭博網站，並標榜新註冊用戶「立即可贏」。

法新社發現，一個標榜「石榴：營養豐富的異國紅色水果」的帳號，就刊登了49則賭博廣告。

這些廣告背後的臉書專頁標示地點為河內（Hanoi），法新社無法獨立查證實際營運地。帳號透明度資料顯示，這個專頁由多位管理員共同經營。

法新社試圖聯繫數個類似帳號，但均未獲回應。

印尼研究機構Populix即將公布的研究報告顯示，全印尼有98%社群平台用戶曾看過賭博促銷活動，包括付費廣告。

其中32%表示在看過此類廣告後嘗試過線上賭博。在這群人當中有4%的人表示至今仍在賭博。

Populix研究經理特瑪拉（Nazmi Tamara）告訴法新社說：「這些廣告均承諾穩賺不賠或會贏得頭彩。」

印尼金融交易報告和分析中心（Financial Transaction Reports and Analysis Center）告訴法新社，2017至2025年第1季，境內線上賭博交易金額高達927兆印尼盾（約新台幣1.7兆元）。

這個中心先前曾表示，80%的線上賭博用戶是學生和低收入族群。（編譯：蔡佳敏）1141116