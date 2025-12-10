假債真殺？狂徒砍死68歲檳榔攤女老闆 女兒認屍跪地崩潰
高雄市鳳山區10 日清晨發生一起血案，46歲呂姓男子持刀追討3萬元保釋金糾紛，卻當場將68歲王姓女老闆娘刺死。死者女兒稍後趕抵殯儀館認屍，因情緒潰堤在門口下跪痛哭，不斷喊著「怎麼會這樣」，死者家屬與其子友人指控，實際欠債者為呂男，質疑其行兇動機與供詞內容存在諸多疑點。目前全案已由檢警調查釐清中。
《三立新聞網》引述警方說法，案發時間為上午7時31分，正值通勤尖峰時段。呂男騎機車抵達檳榔攤後，當場要求王女交出其42歲兒子林男討債，聲稱多年前曾替林男籌措3萬元保釋金。王女察覺情況不對，表示兒子不在家並試圖打發對方離開，雙方隨即爆發口角。
未料，呂男突然掏出預藏的水果刀，朝王女胸部、背部與肩膀多處猛刺。鄰居聽見她求饒聲上前查看，驚見兇嫌手持滴血刀具，還以台語喝斥「還不趕快拿錢出來」。發現有人錄影後，呂男一度作勢追砍，未追上即鑽入巷弄逃逸，並將兇刀棄置水溝。
警方隨後在鄰近娃娃機店將滿身血跡的呂男逮捕，並以工具從水溝中尋獲作案水果刀，全面封鎖現場採證，依殺人罪嫌偵辦。另在其車內發現黑色束帶，研判其犯意疑似早有計畫。呂男向警方供稱，數年前曾替王婦兒子林姓男子墊付3萬元交保金，但對方遲未償還，遂上門追討。
然而，王婦兒子的友人出面反駁，指出當年交保金實為林男與其母幫呂男墊付，林男甚至因此官司纏身，強調「真正欠錢的人是呂男」，並質疑其長期有吸毒習慣，可能因此缺錢上門行兇。命案發生後，死者家屬情緒悲慟，女兒與弟弟前往殯儀館辦理相驗手續時悲痛不已。
死者女兒一度因情緒激動在門口下跪痛哭，頻頻哭喊「怎麼會這樣」，場面令人鼻酸。死者女兒向警方表示，其兄長已多日未返家，不知去向。另據鄰居表示，死者平日待人和善，與街坊互動良好，對於突發慘案相當震驚。對於嫌犯聲稱的討債動機，家屬則表示將靜待司法調查，不願多做回應。
目前檢警已著手比對雙方說法，釐清債務關係與實際動機，並將針對嫌犯行為是否涉及預謀、是否受毒品影響等層面深入調查。警方呼籲社會大眾勿以暴力解決糾紛，強調將依法嚴辦，還原事件真相。
