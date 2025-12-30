「假公務車」擋停車場入口引民怨 新北環保局：報警處理

基隆市 / 綜合報導

基隆市仁愛區一個停車場入口被車子擋住，竟然是新北市環保局的公務車嗎？民眾拍照PO網直呼誇張，網友也都批評公務車怎麼這樣。但進一步了解發現事件大翻轉，原來那是一台假的公務車，新北市環保局決定報警。

民眾想停車乖乖排隊等待，結果前方白車動也不動車上也沒人，整台車就這樣成了路霸擋在那，空景，事發在基隆仁愛區忠三路停車場，實際回到現場違停車輛已經不在，看看這裡車位其實並不多，只有四個外加一個身心障礙專用車位，當時民眾發現裡面還有位子，想趕緊停進去卻遇到這誇張狀況。

廣告 廣告

發文直呼好扯，而且連客服也打不進去求助無門，但更令他傻眼的還在後頭下車想看看駕駛有沒有留聯絡方式，才發現竟然是新北市環保局的公務車，還寫著執行公務中。

非當事民眾說：「非常嚴重之困擾，後面還有人家要使用，你這樣子人家怎麼停車，你公務車本來就要做市民的表率啊，不能因為說你是公務車，愛怎麼停就怎麼停。」

民眾普遍覺得誇張，但事實上這卻是台假的公務車，對比真假公務車，兩者上面資訊大致相同，都有新北市徽，文字寫著新北市政府環境保護局，執行公務，但仔細看兩者排版還是略有不同。

對此新北市環保局回應，這台車並非環保局公務車輛，將依規定報警處理，追查實際行為人，是否有違反刑法冒用機關官銜規定，面對誤會環保局極力澄清，就怕影響單位聲譽。

原始連結







更多華視新聞報導

打詐國家隊惹民怨？ 數發部負面聲量居冠

中國9/3大閱兵砸破千億台幣 強制勞工繳社保還欠薪引民怨

淡北停水民怨：復水時間跳票 侯：依停水日數減水費

