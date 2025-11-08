假公益真吸金！前名模蕭瑋葶涉協會詐捐逾1.1億 高院撤羈押發回士院
中華民國身障關懷協會爆出震驚社會的假公益吸金案，前名模蕭瑋葶與協會前理事長蕭靖、現任理事長陳品君涉嫌透過協會詐捐逾1.1億元，並利用虛構薪資向銀行詐貸5216萬元，龐大資金被揮霍在購屋、名車、股票投資與高檔餐飲等奢華消費，士林地檢署8月11日依公益侵占等罪提起公訴，並裁定羈押3人。
該協會自2011年成立以來，名義上為身心障礙者提供關懷，實際上早已淪為私人吸金工具。檢方調查發現，從2019年至今募款約2.6億元，但真正投入協會營運與公益的僅約1032萬元，其餘資金則流入私人帳戶，包括豪宅、名車、名錶及高檔餐飲消費，甚至還有701萬元用途不明，蕭姓夫妻與協會關係人還偽造印章、簽到表及財務文件，虛構理監事名單，企圖掩蓋非法行為。
蕭瑋葶在羈押期間提出抗告，主張已逾6個月，證據調查完畢，且自己無勾串共犯可能。但在辦理具保時，因士林地檢署法警人力不足及科技監控廠商請假，辦理程序被拒，高院認為，原審裁定准予停止羈押後，卻未完成具保程序，程序有疑慮，裁定撤銷，發回士林地方法院重新處理。
看更多 CTWANT 文章
雲林破毒案基隆驚爆黑鳶慘死 警方連2行動掀暗黑真相
買藝術品能抵稅？75歲婦人誤信詐團買假貨掏3千萬 丈夫氣到中風
32歲警一人派出所值勤 上司巡邏驚見他「頭部大量出血」身亡
其他人也在看
前名模蕭瑋葶涉侵占收押 律師抗告驚爆「行政人力不足拒保」 高院急撤銷發回
前伊林模特兒蕭瑋葶涉嫌與兄嫂蕭靖、陳品君夫婦侵占「中華民國身障關懷協會」逾億元捐款，遭士林地檢署起訴後，士林地院8/11裁定續押。蕭女委任律師提抗告，主張8/5法院就准她交保300萬，詎料家屬辦保時竟被告知「士林地檢法警人力不足、科控廠商請假」導致交保受阻，短短6天後，法院移審庭逆轉裁定收押。高院合議庭認為，士院裁定對於「串證」見解有違誤，且若因為行政原因無法辦保，更牽涉到司法公信問題，昨將此案發回士院更裁。太報 ・ 1 天前
台積電運動會送禮每人2.5萬元 全球員工同享
（中央社記者張建中、江明晏新竹8日電）台積電今天在新竹縣立體育場舉辦運動會，董事長暨總裁魏哲家宣布，對台積電台灣與世界各地員工發放禮物，每人新台幣2.5萬元，約7.5萬人，總金額18.75億元。中央社 ・ 11 小時前
台灣虎航第二批高雄客艙組員今初試 逾千人搶30名額競爭激烈
瞄準旅運市場的強勁需求與南台灣深厚的發展潛力，台灣虎航繼上月底迎來第25梯客艙組員的報到後，今（8）日再度啟動第二批高雄客艙組員的初試徵選。虎航表示，今年12月將在台南開航首條國際航線，直飛熊本及沖繩，需才孔急。台灣虎航自上月初宣布招募並開放履歷投遞以來，短短兩週便吸引了近1900名應試者報名，報名自由時報 ・ 10 小時前
官位動搖？補充保費改革惹怒存股族 石崇良：去留不在我心中
針對近期社會高度關注的健保補充保費改革爭議，衛生福利部部長石崇良今（7）日在一場研討會上重申，所有健保政策的推動，其唯一出發點是為了讓全民健保能夠「永續經營」，強調現階段的相關討論僅屬「想法」階段，並非已形成既定政策，呼籲社會各界理性討論。至於此事是否會影響部長的去留， 石崇良淡然的說「去留從來不在我心中，我只想把事情做好。」石崇良今日在一場研討會前接受記......風傳媒 ・ 1 天前
不爽被超車竟惡意逼車、丟水瓶還揮舞棍棒 火爆男被判刑3月
蔡姓男子不滿陳姓男子駕車逆向超車，憤而加速追上前故意急踩煞車，還朝陳男車門丟擲水瓶並伸出棍棒作勢威嚇，惡行惡狀全被行車紀錄器拍下來，經陳男向警方舉報，蔡男被依妨害自由等罪送辦，屏東地院檢視全案情狀後，依恐嚇危害安全罪判刑3個月，可易科罰金及上訴。自由時報 ・ 11 小時前
中市空屋率達9% 議員促市府活化閒置住宅
[NOWnews今日新聞]台中市近年空屋率持續攀升，住宅自有率更為六都最低，但社會住宅卻長期供不應求。議員黃守達呼籲，市府應積極提升社會住宅包租代管媒合率，活化閒置住宅，協助弱勢族群及青年安居。&nb...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
桃氣女孩跨界棒球場！朴星垠、金佳垠「雙垠組合」成焦點
桃氣女孩跨界棒球場！朴星垠、金佳垠「雙垠組合」成焦點EBC東森新聞 ・ 10 小時前
洗錢金流逾4億元 警破運動賽事博弈機房逮12人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台中市刑事警察大隊偵五隊，偵辦跨國網路博弈機房及洗錢案，查獲31歲何姓主嫌等12人，涉嫌於轄內南屯區經營運動賽事博弈網站。台中市刑大表示，集團透過中國體育網站平台，為中國地區賭客儲值賭金，每月經手賭資金額逾新台幣2000萬元，經營期間出入賭資金額逾4億餘元，不法獲利估計超過2000萬元。 警方表示，掌握情資顯示，中國...匯流新聞網 ・ 1 天前
賴總統點名墾丁 當地業者籲：旅宿價格依品質、平假日分級
總統賴清德出席台北國際旅展，提到「國旅有非常大挑戰，因為連續假期多了，如果觀光品質差不多、花的費用差不多，國人會優先選擇國外，所以國旅一定要加油」，以及提到國旅定位，墾丁如夏威夷、大鵬灣如峇里島等說法，貼近一般民眾近年對國旅的看法，恆春半島觀光業者認為，「國旅太貴」需要各地方政府明確將旅宿依「平均房自由時報 ・ 13 小時前
越走越遠原來是這原因 一場迷路遇見臺灣人情味
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺灣人的熱心助人向來聞名國際，近日一名77歲謝姓印尼籍華僑從量販店返家途中不慎迷路台灣好報 ・ 11 小時前
桃園平鎮中豐路橋上休旅車數度偏移 先撞防撞桿再撞對向轎車
徐姓男子今天凌晨近1點駕駛休旅車行經桃園市平鎮區中豐路橋時，疑因精神不濟數度偏移車道，最終與對向陳姓男子駕駛的轎車發生碰撞，還好兩人都僅輕傷；目擊民眾將過程影片PO網，可以看到徐男開車上中豐路橋後，多次偏移車道，2度碰撞防撞桿、後方車輛鳴喇叭提醒，仍無法阻止徐男持續開車前進而發生事故。自由時報 ・ 11 小時前
12秒內竊取價值7.7億元加密幣 麻省理工兄弟檔逃過判罪
一對畢業於麻省理工學院的兄弟被控從以太坊（Ethereum）區塊鍊上竊取了價值2500萬美元（約7.7億元台幣）的加密貨幣，前後只花了12秒。不過，由於陪審團經過了3天馬拉松式的討論，仍無法達成一致意見，本案最終宣告流審（即審判無效），挫敗的檢方還在考慮是否提出重審。太報 ・ 10 小時前
雄獅：看旺明年旅遊景氣 估AI帶動3億營收
（中央社記者江明晏台北7日電）ITF台北國際旅展登場，旅行社雄獅董事長王文傑表示，正面看待普發1萬效應，支持政府政策；雄獅總經理黃信川表示，明年會是旅遊觀光產業鏈加速擁抱AI的一年，非常看好明年旅遊產業景氣，雄獅導入AI後目標明年可創造3億元營收。中央社 ・ 1 天前
im.B吸金83億！主嫌曾耀鋒、女友遭判重刑 高院憂「逃亡」延押2個月
高院指出，曾耀鋒、張淑芬羈押期原訂11月12日屆滿，日前提訊兩人召開延押庭，聽取兩人、辯護律師及高檢署檢察官意見。審酌兩人均遭判重刑，涉案金額龐大、被害人眾多，且曾耀鋒曾有通緝紀錄，認定仍有逃亡之虞，因此裁定延押。台北地方法院一審認定，曾耀鋒吸金詐騙金額達83...CTWANT ・ 11 小時前
賴清德要組觀光國家隊 王鴻薇：應務實了解問題而非只撒幣補助
賴清德總統昨天（7日）出席台北國際旅展表示，將組「觀光國家隊」，加上「人民有錢有閒」了，接下來就要引導到觀光旅遊。國民黨立委王鴻薇表示，現在國旅已經進加護病房了，賴清德總統才想起來。但國旅在旅宿價格昂貴、旅遊業缺工嚴重下，要怎麼發展觀光國家隊？賴總統和交通部長陳世凱應務實了解問題，而不是只撒幣補助。自由時報 ・ 11 小時前
日本流感全面大流行 前台大醫：出發前快打疫苗
日本流感進入全面大流行，旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧表示，日本新冠疫情趨緩，但交棒給流感，2周前每家醫療機構平均通報病患數為3.26人，現在已經增加到14.9人的高點。目前台灣、日本流感病毒株都是同一株A型H3N2，他提醒，這隻病毒株重症率較高，呼籲民眾赴日前先施打流感疫苗。中時新聞網 ・ 13 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 2 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 21 小時前