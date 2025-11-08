假公益真吸金！前名模蕭瑋葶涉協會詐捐逾1.1億 高院撤羈押發回士院

前名模牽線理事長2.6億善款竟成豪奢人生基金。（圖 ／翻攝畫面）

中華民國身障關懷協會爆出震驚社會的假公益吸金案，前名模蕭瑋葶與協會前理事長蕭靖、現任理事長陳品君涉嫌透過協會詐捐逾1.1億元，並利用虛構薪資向銀行詐貸5216萬元，龐大資金被揮霍在購屋、名車、股票投資與高檔餐飲等奢華消費，士林地檢署8月11日依公益侵占等罪提起公訴，並裁定羈押3人。

該協會自2011年成立以來，名義上為身心障礙者提供關懷，實際上早已淪為私人吸金工具。檢方調查發現，從2019年至今募款約2.6億元，但真正投入協會營運與公益的僅約1032萬元，其餘資金則流入私人帳戶，包括豪宅、名車、名錶及高檔餐飲消費，甚至還有701萬元用途不明，蕭姓夫妻與協會關係人還偽造印章、簽到表及財務文件，虛構理監事名單，企圖掩蓋非法行為。

蕭瑋葶在羈押期間提出抗告，主張已逾6個月，證據調查完畢，且自己無勾串共犯可能。但在辦理具保時，因士林地檢署法警人力不足及科技監控廠商請假，辦理程序被拒，高院認為，原審裁定准予停止羈押後，卻未完成具保程序，程序有疑慮，裁定撤銷，發回士林地方法院重新處理。

