假公益真私用！毛孩彩虹天堂募千萬遭負責人侵占 北檢起訴了

毛孩的彩虹天堂有限公司負責人林意盛涉嫌業務侵占遭起訴。（圖／報系資料照）

「毛孩的彩虹天堂有限公司」營業事務為「浪浪送行、毛孩領養及協尋」等業務，並以「毛孩的最後一哩路」訂閱式專案之名義對外向不特定民眾進行募資。林意盛為毛孩的彩虹天堂有限公司登記與實際負責人，沒想到他卻涉犯業務侵占，將「毛孩的最後一哩路」所募得的1025萬餘元中的531萬餘元侵占己用。台北地檢署今日（2月3日）偵結此案，依業務侵占罪嫌起訴林意盛。

毛孩的彩虹天堂有限公司成立於2018年，致力於為無家可歸的浪浪提供有尊嚴的最後送行，服務涵蓋七個地區，服務對象限定於無人飼養或照顧的浪浪，希望讓這些無助生命在最後時刻也能得到應有關懷與妥善告別，成為全台灣流浪動物希望的光。

廣告 廣告

根據起訴書，毛孩的彩虹天堂有限公司在2019年透過噴室有限公司合作，提案成立「毛孩的最後一哩路」計畫專案，期間共募資1025萬505元款項。沒想到，林意盛卻涉嫌將款項挪為私用，將募得的錢用以支付日本旅遊、搭乘高鐵、Uber計程車、超商消費、百貨公司購物、健身房等個人花費，將所募得的款項中531萬7889元佔為己用，與對外宣稱的募資目的明顯截然不同。

全案因毛孩的彩虹天堂有限公司於臉書上張貼與慈成新天地股份有限公司合作案例後，慈成察覺並無此事，後經民眾檢舉全案才浮出水面。台北地檢署今日（2月3日）偵結此案，依業務侵占罪嫌起訴林意盛。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

袁惟仁病逝！生前頻傳婚外情「對象被挖出」 陸元琪昔爆生完2胎遭小三挑釁

女大生狂冒痘！檢查驚見「章魚寶寶」大量繁殖 醫示警1行為：在餵蟲

副縣長妻好神1／陳見賢夫婦涉焚化爐疑案 定案前精準持有台鎔高額股票