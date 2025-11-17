假公部門社群真騙個資 台東市公所籲市民勿上當

（中央社記者李先鳳台東17日電）近日有不明人士透過各種管道，以邀請加入台東市公所LINE群組或以假冒市公所名義臉書專頁發布課程通知為名，要求民眾填寫個資；台東市公所澄清無此事，籲市民勿受騙。

台東市長陳銘風今天接受媒體聯訪表示，公所近日接獲多名市民反映，有人透過各種管道，邀請加入台東市公所LINE群組或以臉書（Facebook）專頁發布課程通知，要求民眾填寫個人資料。

陳銘風說，這類假借公部門名義的詐騙案例時有所聞，詐騙手法多半以課程報名、活動通知官方群組邀請等作為誘因，實際目的為蒐集民眾個資甚至進一步詐騙金錢。

公所已立即向平台提出檢舉，並將持續蒐集相關資訊通報警方處理；也呼籲市民務必提高警覺，若接獲可疑訊息，應立即查證來源，只要對方要求提供個資、點擊不明連結，就有可能是詐騙，切勿輕易透露姓名、電話、身分證字號、銀行資料等個人資訊。

陳銘風指出，所有公家機關皆不會主動透過社群平台索取民眾個人資料，更不會要求點擊陌生連結或填寫表單；若民眾看到疑似假冒市公所的帳號或訊息，歡迎協助檢舉，並可撥打165反詐騙專線查證，守護自己與家人資訊安全。（編輯：陳仁華）1141117