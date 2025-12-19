假冒世界冠軍咖啡豆 歐客佬董、總鞠躬道歉

知名連鎖品牌「歐客佬咖啡」捲入高價咖啡豆標示不實爭議，台中市政府食安處證實，業者販售「Finca Sophia索妃亞莊園藝伎」咖啡豆，標示與實際原料來源不符，嚴重違反《食安法》，全案函送台中地檢署偵辦。歐客佬董事長王信鈞、總經理涂裴鈴19日出面認錯，鞠躬道歉。

巴拿馬「Finca Sophia索妃亞莊園」莊園主Willem J. Boot跨海指控，歐客佬及其上游廠商從未向他購入咖啡豆，卻假冒其頂級藝伎名義販售，爆料貼文引起咖啡界震驚。

廣告 廣告

中市府調查後發現，業者把「Finca La Cabra」咖啡豆標為「Finca Sophia」，認定構成攙偽假冒行為，明顯違法。

歐客佬董事長王信鈞、總經理涂裴鈴親自出面鞠躬道歉，坦承內部作業疏失導致標示錯誤，已徹底檢討流程，相關人員調離現職。除了產品全面下架，也提供消費者無條件退貨，另加贈藝伎禮盒。

王信鈞表示，上月24日看到莊園主臉書發文後，第一時間向對方致歉，積極展開溝通。事後依當地律師要求，歐客佬在官方社群平台發布聲明，雙方達初步共識，莊園主撤下PO文，後續因賠償金額談不攏，莊園主才再度發文。

最新進度為，歐客佬獲莊園主口頭提出其他和解方案，正和當地律師做最後確認。王信鈞承諾，全力配合有關單位調查。

更多中時新聞網報導

程予希預告離開台灣 砸6位數遊學盼有豔遇

棒球》《冠軍之路》紀錄片 給台灣棒球迷的情書

振興醫院普發2萬 年終6個月