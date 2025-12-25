假冒交通罰單電子郵件頻傳 監理機關重申「不發Email」

針對詐騙集團偽造「交通違規催繳罰單」電子郵件，隨機發送給不特定民眾一事，交通部公路局已全面停止使用電子郵件通知交通違規罰鍰催繳訊息，並持續主動通報封鎖假冒網站，以防堵詐騙蔓延；民眾若收到交通罰單名義的催繳電子郵件，均屬詐騙信件，請務必提高警覺，切勿隨意點選信中連結，以免落入詐騙陷阱。

高雄市區監理所今(廿五)日指出，此類詐騙手法常利用「逾期未繳」、「立即處理」等文字施加心理壓力，誘使民眾在慌亂中進入仿冒的監理服務網站，進而詐取個資與金錢；民眾若需確認是否有交通違規罰單，可以上網搜尋「監理服務網」（https://www.mvdis.gov.tw）或手機下載「監理服務APP」，即可進行線上查詢，亦可直接聯繫各地區監理所站洽詢，以確保自身權益，避免蒙受損失。

另外，如不慎點選釣魚連結，且已輸入信用卡等資訊，請務必立即聯繫發卡銀行，以降低金錢損失，也建議保留相關證據，同時撥打一六五反詐騙專線諮詢後續處理事宜。