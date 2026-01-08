假冒僑團開價釣軍裝照！林楚茵揭露中共「滲透新招數」

政治中心／劉宇鈞報導

中共滲透手法多樣，國人一不小心恐怕會上當。民進黨立委林楚茵今（8）日揭開中共滲透的新招數，包含假冒僑團名義徵求軍裝背影照，以及利用網路社團宣傳解放軍資訊、使用統戰用語等。

林楚茵指出，近期網路出現假冒僑團名義徵求軍裝背影照，刻意把投降改成反戰，並提供中國電子郵件信箱作為聯繫管道，上週僑委會已證實該文宣並非美國加州洪門致公總堂所發布，屬假冒或借殼上市操作。她說，該文宣在上週質詢後未下架，反而改版並依軍階給價碼，推測可能是新的滲透國軍手法，要求國防部說明是否掌握。

廣告 廣告

國防部長顧立雄回應，中國滲透手法愈來愈多樣，國防部透過國安聯防機制協調調查局、刑事局等單位，加強網路巡檢。顧立雄也說，國軍人員使用社群媒體已有規定，將加強宣導現役人員使用社群媒體的注意事項。

政治作戰局保防安全處處長簡熒宏表示，此案屬一次性帳號，後續情形持續掌握並查其IP位置，研判對方意圖騙取國軍現役人員資料，再進行吸收利用。簡熒宏說明，如掌握相關情況將通報國安單位共同處理，並在國安局專案機制下推動。

林楚茵也揭露，該文宣來自名為「靠北長官2026（知己知彼-大陸軍情）」的社團，雖然靠北長官類型社團眾多，但這個社團看似分享中國解放軍資訊，實際內容不單純。她續指，該社團地點標示在美國鳳凰城，管理員名單出現疑似中國拼音命名及Wanwan Gohome（灣灣回家）等用語，內容包含宣傳解放軍、貿易戰說法，並混入假借貸等貼文。

林楚茵詢問國安局，面對假冒靠北長官社團的滲透，除聯手國安與偵查單位處理外，是否有更有效方式杜絕，並釐清是否有官兵參與或洩漏機密？此外，若涉境外節點是否與國外機構合作？國安局副局長簡華慶回應，國安局與友邦情報合作密切，針對利用國外網站網址也有進行情資交換，國內部分亦請相關偵查單位研析。

林楚茵強調，相關單位必要時應揭露提醒，軍中應加強警惕，避免官兵落入陷阱。

更多三立新聞網報導

檢察官遭中共列懲獨名單！林楚茵喊話法務部：加強人員防護避免寒蟬效應

劉世芳被列台獨頑固份子！林楚茵喊「榮譽勳章」：台灣不受中國管轄

TPASS恐斷炊！林楚茵點名36藍委：你們是忘記了還是害怕想起來？

柯文哲翻車？昔稱賴當選外資跑光今台股新高 林楚茵轟：信藍白台灣倒楣

