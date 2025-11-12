台中市西屯區一起持刀強盜案震驚社區，兩名歹徒於去年6月初凌晨闖入一處連棟透天厝，直接上五樓，將被害人綁在廁所。歹徒不僅洗劫現金與貴重物品，更逼迫被害人喝下含不明藥物的飲料，甚至假裝被害人在屋內烤肉，意圖製造意外中毒假象。被害人遭囚禁超過20小時後，趁機報警獲救，兩名嫌犯所搶現金超過五百萬元，甚至還搶走百萬起跳的貴重財物，案件在半年後抓到其中一名嫌犯，另一人則已經逃出境外，遭到通緝。

假冒友人闖屋綁架！男子遭囚廁所20小時 遭搶逾500萬元現金與財物（圖／TVBS)

這起可怕的犯罪事件發生在去年6月2日凌晨，兩名男子發現被害人家的後門未關，直接溜上五樓犯案。歹徒持刀將單獨住在五樓的廖姓被害人押進位於房屋中間的廁所並綁起來，即使被害人一度呼救，但因廁所位置隱密，沒有人聽見他的求救聲。

兩名嫌犯在屋內搜刮了多種外幣，折合台幣超過370萬元，同時也將名牌包、外套及勞力士名錶等貴重物品一併洗劫。他們還威脅被害人交出提款卡和密碼，其中謝姓嫌犯甚至直接開走被害人的車外出提款。被害人的親友表示，嫌犯下樓開車時還很自然地跟他們打招呼，讓他們誤以為是被害人的朋友而未起疑心。

歹徒在20小時內，不僅到員林兌換搶來的外幣，還從ATM領走169萬元，總計搶走廖姓被害人住處超過500萬元現金。更為嚴重的是，嫌犯還企圖謀殺被害人，假裝被害人在屋內烤肉，意圖營造他意外中毒的假象。

幸運的是，被害人在藥效減退後甦醒，偷偷開窗並趁機打電話報警，表示自己在家被綁架超過20小時，對方有刀有槍，請求警方盡快救援。警方趕到現場時，一名嫌犯正在外領錢，另一名則逃到屋頂，跳到隔壁沿著連棟屋頂逃跑，最後在路口被另一人接應後逃離。

警方調查發現，被害人與嫌犯雖然互相認識但並不熟識，嫌犯是偶然得知被害人家中有大量財物，便開著掛假車牌的車前往犯案。案發後半年，謝姓嫌犯被逮捕，但另一名胡姓嫌犯疑似已逃往柬埔寨。事隔一年半，台中檢方偵查終結，依加重強盜、殺人未遂及偽造文書等罪起訴謝姓嫌犯，同時也通緝在逃的胡姓同夥。

