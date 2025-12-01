假冒台商需換匯！詐騙女網友27萬再性侵得逞 判刑3年8月定讞

記者楊佩琪／台北報導

宜蘭一名吳姓男子被控於2023年間，向女網友謊稱在中國經商，需要經地下匯兌方式將錢匯回台灣，願協助借款讓他支付所需費用的話，將給予報酬。女網友誤信，將27萬餘元積蓄匯給吳男，之後吳男約出女網友，強逼女網友與他發生性關係並拍攝影片，事後因拿不到錢，女網友憤而報警。二審高等法院判處吳男3年8月有期徒刑。案經上訴，最高法院駁回，全案定讞。

根據判決，有詐欺前科的吳男於2023年4月間，向女網友謊稱自己在中國經商，需要一筆錢透過地下匯兌方式匯回台灣，但沒法支付匯款所需費用，若女網友願意借款，匯兌成功後便會還款，並給予報酬。

女網友不疑有他，將自己的積蓄一共匯款27萬餘元全匯給吳男。同年5月間，吳男約出女網友見面，佯稱被地下匯兌業者監視，需證明2人是情侶，且需提供2人的性影像證明，女網友拒絕，吳男卻強行逼迫女網友與他發生性關係得逞並拍下影片。事後吳男根本沒有依約給予報酬也未還款，女網友因此報警。

性侵部分，一審宜蘭地方法院判處吳男7年4月有期徒刑，上訴二審，詐欺部分判刑1年。二審高等法院考量吳男與女網友達成和解，改判刑3年8月。三審最高法院駁回上訴，全案定讞。

