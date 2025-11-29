假冒台電「電費退款」詐騙再現 刑事警察局提醒切勿點擊不明連結

記者吳典叡／臺北報導

警政署刑事警察局指出，近期發現多起民眾收到自稱台電公司寄發的「電費計算錯誤、可申請退款」訊息，實則是詐騙集團仿冒台電名義與格式，藉由製作假網頁引導民眾點擊連結，最終蒐集民眾的信用卡、金融卡資訊。提醒民眾，若收到類似訊息，只要內容涉及要求提供金融卡號、身分證號碼等資訊，都要提高警覺，切記勿點擊任何附件或圖片形式的連結。

刑事局表示，一名廖姓男子近日收到一則自稱「台電」的簡訊，內容寫著：「您上期電費計算錯誤，可點擊下方連結申請退款。」簡訊後方附上一串看似與台電相關的網址，廖男誤以為帳單出錯，就點擊簡訊中的連結。網頁跳出後，畫面同樣仿造台電官網，標示「退款申請」與「用戶資料驗證」，並要求輸入姓名、身分證號碼、聯絡電話，接著更要求填寫「銀行卡號」與「信用卡資訊」。廖男在輸入部分資料後，發現頁面上方的網址雖有「taipower」字樣，但後半段卻出現奇怪的英文字串，看起來並非官網，就立即停止操作並退出該頁面，撥打台電服務專線後，才確認是詐騙。

刑事局指出，此類訊息通常以「電費計算有誤」作為誘因，並宣稱民眾可領取退款，內容附上圖片或按鈕，誘導前往「退款申請」頁面。由於詐團刻意仿製外觀與台電相似的網頁畫面，使受害人誤以為是官網寄送，一旦誤點連結，畫面會跳轉至偽裝的退款頁面，並要求輸入身分證號碼、電話、銀行卡號甚至信用卡序號等資訊。不法分子藉此進行盜刷、申請貸款或冒用身分。台電已正式澄清，從未以電子郵件方式要求民眾提供金融資料，也不會以「退款」為由要求點擊外部連結；真正的退款僅在次期帳單抵扣。

刑事局提醒民眾，若收到類似訊息，務必冷靜查證，只要內容涉及要求提供金融卡號、身分證號碼、一次性驗證碼等資訊，都必須立刻提高警覺，確認寄件者是否真為台電官方，並切記勿點擊任何附件或圖片形式的連結。若對電費內容有疑問，可直接撥打台電1911客服專線，或登入台電官網查詢，如懷疑遭詐騙，可撥打165反詐專線諮詢。

詐騙集團新手法以假亂真，台電提醒民眾接到「電費退款」訊息要提高警覺。（取自台電公司官網）

假冒台電「電費退款」詐騙伎倆再現，刑事警察局提醒民眾切勿點擊不明連結。（刑事局提供）