假冒同學身分放棄錄取台大研究所 檢方諭令緩起訴一年須接受法治教育

由於駱男已與告訴人陳男和解並履行條件，且陳男同意緩起訴，檢方諭令緩起訴一年並接受法治教育。（圖：張文祿攝）

南投縣一名駱姓男子因不滿同學陳姓男子考取國立台灣大學光電工程學研究所，竟然冒用陳男身分侵入台大電腦系統，進入考試結果頁面後點選「申請放棄」，經桃園警方調查移送南投地檢署偵辦，由於駱男已與告訴人陳男和解並履行條件，且陳男同意緩起訴。檢察官綜合刑法第57條量刑事項及公共利益評估後，給予緩起訴一年，並須接受法治教育。

檢方指出，駱男意圖損害對方權益，拍攝同學身分證資料，並於今年5月23日下午，在其位於南投縣的租屋處，以個人電腦登入台大網站，非法輸入陳姓同學的身分資料侵入台大電腦系統，進入考試結果頁面後點選「申請放棄」，變更陳男入學資格，造成當事人及台大入學管理作業受損。

廣告 廣告

檢方表示，此案告訴人陳男報案，由桃園市警局龜山分局調查後移送偵辦，駱男在偵訊時坦承犯行，其手法與告訴人陳男及相關證人供述相符，並有扣押物品清冊、通聯紀錄、租屋資料、台大登入紀錄及考試頁面資料等佐證，犯罪事實明確。

檢方指出，駱男行為涉及違反個人資料保護法第19條、第20條及第41條，並涉犯刑法第358條入侵電腦罪、刑法第359條變更他人電磁紀錄罪。但駱男已與告訴人和解並履行條件，且陳男同意緩起訴。檢察官綜合刑法第57條量刑事項及公共利益評估後，認為給予緩起訴較為妥適，裁定駱男緩起訴一年，並應於緩起訴確定後六個月內完成地檢署指定的法治教育課程，強化其法律意識、防範再犯。 （張文祿報導）