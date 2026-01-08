假冒名人誘投資 詐團撈金破億逮26人送辦

警方於周姓嫌犯住處執行搜索時，當場查獲現金164萬1000元及相關證物。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

刑事警察局南部打擊犯罪中心偵破一起組織嚴密的假投資詐騙與洗錢案件，詐騙集團冒用知名投資名人「不敗教主陳重銘」名號，在網路刊登投資廣告誘騙民眾，至少39人受害遭詐金額破億元，警方陸續查獲26名嫌犯，訊後依法移送高雄地檢署偵辦。

刑事局南打指出，該詐騙集團透過網路廣告吸引被害人點擊後，假冒「不敗教主陳重銘」本人與被害人聊天，並以「助理」名義協助申購股票，營造專業投資假象，誘使被害人誤信為真實投資而匯款，警方專案小組鎖定一名擔任詐騙集團「車手」的周姓男子(29歲)，經長期跟監蒐證後，於114年9月24日前往苗栗縣苑裡鎮執行拘提與搜索。

警方專案小組於周嫌住處及租屋處查扣點鈔機1臺、現金164萬1000元、手機1支、監視器主機1組，並起出愷他命毛重11.3公克、毒品咖啡包毛重33.6公克（牛B圖樣）、電子磅秤及K盤等多項相關證物。

警方進一步指出，該集團分工細膩，由水房首腦張姓嫌犯及收簿首腦夏姓嫌犯等人指揮運作，並虛設「匯通寶購物公司」、「麗大國際事業股份有限公司」、「恆富勤資產公司」等多家空殼公司作為洗錢中繼站，被害人款項先匯入第一層人頭帳戶，再經由網路轉帳層層轉入第二、第三層空殼公司帳戶，最後由周姓等第四層車手提領現金，刻意製造金流斷點以規避查緝。

經了解，警方初步統計共有3 9人被害受騙，詐騙金額累計逾新臺幣一億元，其中一名馬姓被害人單筆遭詐金額即高達1367萬元，警方查緝範圍遍及苗栗縣、高雄市、臺南市等地，共陸續查獲26名嫌犯，全案訊後依刑法詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法及毒品等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。