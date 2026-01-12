假冒名醫！ 詐團謊稱「特效藥」治糖尿病騙20萬

台北市 / 綜合報導

詐騙集團手法層出不窮，近日還冒用有著中西醫執照的名醫楊賢鴻，在網路上製作假影片，有位70歲的陳姓老翁，誤信購買20萬元藥物，竟然吃到住院。

AI影片旁白：「我是你們的老朋友，陳志明醫師，73歲的陳先生因為糖尿病，生病變進入尿毒症。」身穿白袍的醫師，拍影片宣導資訊，專業形象讓民眾信賴，難看出這是AI，網路詐騙橫行，假冒醫師手法百百種，這回遭冒用的是他。

長庚大學中醫系主任楊賢鴻：「我們會教導現代醫學，以及傳統醫學兩方面的知識。」中醫師楊賢鴻，不只是名醫，還是位大學教授，現職為長庚中醫內科主任，兼具中西醫執照外，還是百年中醫世家出身，曾祖父楊樹蘭，就是日治時代的三大名中醫。

驚人背景，卻遭詐騙集團當成噱頭，喀擦藥品，盒子內，小瓶子裝著不明液體，這盒竟然就要價5萬，盒裝不夠，還得買罐裝。詐騙集團，就是假冒楊醫師，宣稱有特效藥，可以改善糖尿病和四肢水腫。

一名年約70歲的陳姓老翁，分四次買藥花了約20萬，沒想到四個月後，水腫惡化還住院，回撥電話早已不通，這才驚覺遇上詐騙。

刑事局預防科偵查員魏培倫：「這幾個月發現啊，詐騙集團鎖定這些，各醫療類科的專業醫師他們的形象，來宣稱說他們有發現一些新的用藥，那病患因為長期受到病症所苦，看到這種就會心動跟他們來做接洽。」

臉書彈出的一頁式廣告，不只盜用影片，還用假名醫身分，不斷推銷詐財，楊賢鴻醫師發覺遭冒用，立刻截圖到警局備案，就怕民眾上當，恐怕遭騙光積蓄，更危害健康。

