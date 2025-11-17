假冒嘉義市農會賣超燃脂組合！官方急聲明「是詐騙」已報警

不明人士假借嘉義市農會名義，在社群平台販售商品。 圖：翻攝自臉書

[Newtalk新聞] 社群平台近日瘋傳一則影音，假借嘉義市農會的名義推出「超燃脂組合」，同時還剪接名人推薦，讓許多網友上當，紛紛在留言區詢問產品資訊，更有人已經準備下訂，嘉義市農會緊急聲明，遭冒名在網路平台販售商品，已經向警方報案，依法追究相關民事與刑事責任。

臉書上的影片販售「超燃脂組合」，包括如今流行的超級食物如羽衣甘藍、酪梨（牛油果）、奇亞籽等，並且於影片中標註嘉義市農會，假借官方名義誤導消費者，同時還剪輯名人推薦影片，進一步增強說服力。

廣告 廣告

嘉義市農會發出聲明，不明人士假冒市農會名義販售商品，這是詐騙，已經報警，承辦員警正持續追查中。提醒消費者，若有可疑網站、社群帳號或銷售連結，請立即向農會回報或報警處理，共同維護消費安全與權益。

目前嘉義市農會已於10月29日向嘉義市警察局第一分局北鎮派出所報案，認為該影音內容涉及妨礙名譽及詐騙行為，力求維護農會名譽、防止民眾受騙，同時強調，嘉義市農會僅透過實體分部販售商品，除了上述管道，任何其他來源皆與農會無關。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

蘇澳煙波飯店30餘車遭滅頂！受災住客批「人禍」集體訴訟求償

高雄73歲翁撞翻待轉區 釀1死8傷！警依過失致死送辦